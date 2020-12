Luuk de Jong en consorten juichen wederom na ‘Sevillaans kwartiertje’

Sevilla heeft de altijd lastige uitwedstrijd tegen Getafe in LaLiga winnend afgesloten. Het team van trainer Julen Lopetegui was zaterdag dankzij een eigen doelpunt met 0-1 te sterk. Geen enkele club in LaLiga maakte dit seizoen meer goals in de laatste vijftien minuten van een wedstrijd dan Sevilla: zeven (Atlético Madrid zes). Door de overwinning neemt Sevilla nu de vijfde plaats op de ranglijst in, met negentien punten uit elf duels.

Het was veelzeggend dat arbiter Juan Martínez Munuera na het fluiten voor de rust aan de spelers van Getafe en Sevilla vroeg om de gemoederen wat te laten bedaren. De eerste helft in het Coliseum Alfonso Pérez was er een zonder doelpunten, maar stond desalniettemin bol van de intensiteit. De beste kans was voor de bezoekers na achttien minuten spelen. Na een vrije trap van Joan Jordán voorkwam de lat een openingstreffer.

Getafe, dat slechts 27 procent balbezit had in de eerste helft, maakte een goede indruk in verdedigend opzicht, maar liet aanvallend weinig tot niets zien. Pas in de slotminuut was de thuisploeg dicht bij een doelpunt toen Mauro Arambarri de bal niet goed raakte. Bij Sevilla maakten spelers als Ivan Rakitic en Lucas Ocampos een onzichtbare indruk en dat kwam het spel van de Zuid-Spanjaarden niet ten goede.

Ook in de tweede helft waren Getafe en Sevilla aan elkaar gewaagd. Lopetegui zag hoe zijn team stroperig bleef spelen en bracht halverwege Oliver Torres binnen de lijnen. Dertien minuten voor tijd maakte Luuk de Jong zijn opwachting als vervanger van Ocampos. Een eigen doelpunt gaf uiteindelijk de doorslag.

Na een voorzet van Suso vanaf de rechterkant kopte Xabier Etxeita de bal fraai achter zijn eigen doelman: 0-1. De Jong liet in de slotminuten na om er nog 0-2 van te maken. Na een heerlijke bal van Torres raakte de Nederlander de bal verkeerd en ging de kans verloren.