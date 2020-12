AZ krijgt slecht nieuws na operatie aan aangezicht

AZ moet het in het restant van dit kalenderjaar stellen zonder Bruno Martins Indi, zo communiceren de Alkmaarders via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger liep in het met 2-1 verloren Europa League-duel met HNK Rijeka een blessure aan het aangezicht op, waaraan hij zaterdagmiddag succesvol geopereerd is. Het betekent dat AZ-trainer Pascal Jansen in de resterende vier wedstrijden van 2020 geen beroep meer kan doen op Martins Indi.

Martins Indi moest het uitduel met FC Twente van zondagavond sowieso al aan zich voorbij laten gaan, doordat hij na twee gele kaarten in de wedstrijd tegen FC Groningen (1-2 nederlaag) geschorst was. De verdediger mist verder ook in ieder geval de wedstrijden tegen Willem II (thuis), Vitesse (thuis) en FC Utrecht (uit). Martins Indi moest zich in het treffen met Rijeka al na achttien minuten laten wisselen, ten gevolge van een tik in het gezicht.

“We zijn Bruno waarschijnlijk langer kwijt. Dat vind ik wel vervelend. Gelukkig hebben we een brede selectie. We hebben andere jongens die het kunnen invullen”, gaf Jansen na afloop te kennen over de jukbeenblessure van Martins Indi. De 34-voudig Oranje-international wordt dit seizoen door AZ gehuurd van Stoke City. Martins Indi speelde deze jaargang voorlopig twaalf officiële wedstrijden voor AZ, allemaal als basisspeler.