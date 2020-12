Vroege doelpunten van NEC verpesten debuut van Jan Zoutman

NEC heeft zaterdagmiddag met het oog op de ranglijst een belangrijke zege geboekt op FC Dordrecht, waar Jan Zoutman zijn debuut op de bank maakte. De ploeg van trainer Rogier Meijer kende een bliksemstart en stond al na zes minuten op een 0-2 voorsprong. Het bleek voldoende voor de overwinning, ondanks een late aansluitingstreffer van de thuisploeg. Door de overwinning neemt NEC de zesde plek steviger in handen in de Keuken Kampioen Divisie. Dordrecht, dat de afgelopen weken verrassend won van Jong Ajax (3-1) en NAC Breda (0-1), heeft een puntje meer dan hekkensluiter FC Den Bosch.

Door de zege herstelde NEC zich knap van de zeperd van afgelopen zondag, toen de Nijmegenaren in Den Bosch niet verder kwamen dan 2-2. Jordy Bruijn was in dat duel twee keer trefzeker uit een vrije trap, maar zag ploeggenoot Kevin Bukusu blunderen met een eigen doelpunt en daarmee NEC dure punten morsen. Bruijn mocht zaterdag na dik drie minuten wederom aanleggen voor een vrije trap en wederom was het raak voor de middenvelder. Even daarvoor zorgde Rangelo Janga voor het eerste gevaar namens de bezoekers, maar zijn inzet kon eenvoudig worden gepakt door doelman Anthony Swolfs.

Jordy Bruijn herhaalt zijn kunstje van vorige week! Zoek de verschillen ?? ?? FOX Sports 1 #?? #dornec pic.twitter.com/zd33BzRdQN — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 12, 2020

Enkele minuten later lukte het Janga wel om Swolfs te passeren. Op aangeven van Souffian El Karouani schoot de aanvaller met scherp en zette NEC via de onderkant van de lat na zes minuten spelen op een comfortabele voorsprong. De grootste storm was daarmee wel gaan liggen en dat bood Dordrecht de mogelijkheid om zich terug te knokken in het duel. Na een klein half uur spelen leek Kevin Jansen al voor de aansluitingstreffer te tekenen, maar hij zag zijn kopbal op de paal belanden.

Dordrecht gaf zich ondanks de snelle achterstand niet gewonnen en stoomde ook in de tweede helft nadrukkelijk op richting het doel van Norbert Alblas. Het leverde gelijk in de tweede helft een grote kans op voor Gianni dos Santos, maar zijn inzet ging naast het doel van Alblas. Tot de slotfase kabbelde het spel vervolgens heen en weer zonder dat er grote kansen werden genoteerd door beide ploegen. Even mocht Dordrecht ruiken aan een puntje nadat Kevin Vermeulen in blessuretijd een afgeslagen voorzet raak schoot, maar verder dan een aansluitingstreffer kwam Dordrecht niet: 1-2.