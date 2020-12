Anwar El Ghazi valt in en groeit in minuut 94 uit tot matchwinner

Anwar El Ghazi heeft Aston Villa zaterdagmiddag drie belangrijke punten geschonken. Dankzij een rake strafschop van de aanvaller, die een kwartier voor tijd in het veld kwam voor Bertrand Traoré en in de vierde minuut van de extra tijd trefzeker was, werd het uitduel met Wolverhampton Wanderers met minimaal verschil gewonnen: 0-1. Saillant detail: de bezoekers uit Birmingham stonden met tien man op het veld. Het team van Dean Smith staat nu voorlopig achtste.

Douglas Luiz kreeg vijf minuten voor zijn tijd zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Mike Dean na een elleboogstoot jegens Daniel Podence. Ondanks de ondertalsituatie pakte Aston Villa toch de volle buit. Na een overtreding van Nélson Semedo op John McGinn wees Dean naar de stip en schoot El Ghazi het leer vanaf elf meter in de rechterhoek: 0-1. Wolverhampton Wanderers sloot het duel ook met tien man af. Een minuut na de treffer kreeg Joao Moutinho zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Jacob Ramsey.

Het was voor El Ghazi pas zijn zevende optreden van het seizoen. De ex-speler van Ajax en Lille kwam tot drie optredens in de League Cup en speelde zaterdag zijn vierde wedstrijd in de Premier League, telkens als invaller.