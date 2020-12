Ronald Koeman reageert op ‘leugen’: ‘Ik heb niemand vermoord’

Ronald Koeman ontkent dat de selectie, of een deel van de selectie, van Barcelona in een ander systeem wil spelen. Spaanse media verzekerden afgelopen week dat de aversie in de kleedkamer tegen het 4-2-3-1-systeem van de Nederlander aan het toenemen is en dat hij niet wil luisteren naar het voorstel van enkele zwaargewichten om naar een 4-3-3-systeem te veranderen.

“Afgelopen week verscheen er een artikel over het systeem, dat de spelers op een andere manier wilden spelen. Dat is niet waar, dat is een leugen”, benadrukte Koeman zaterdag, daags voor het thuisduel met Levante. “Ik praat elke dag met mijn spelers en ze hebben niks over mijn systeem gezegd. En ook niet over wat ik wel en niet moet zeggen op mijn persconferenties.”

Met zijn laatste opmerking doelde Koeman op het bericht dat zijn openlijke kritiek op enkele spelers voor een slechte werkrelatie zou hebben gezorgd. “Ik probeer altijd mijn spelers te respecteren. Maar we hebben bij Barcelona een niveau bereikt dat het gezegd moet worden als er een fout wordt gemaakt. Ik heb geen enkele speler vermoord. Als ik iets over een speler zeg, dan heb ik dat van tevoren al met hem besproken.”

“Of ik het vertrouwen van mijn spelers voel? Ja, anders zou ik hier niet kunnen werken”, vervolgde Koeman. “Ik voel me op mijn gemak, maar ik maak me wel zorgen. We doen er alles aan om de situatie te verbeteren. De club maakt momenteel een moeilijke fase door, niet alleen sportief. Maar ik zie dat mijn spelers de situatie willen omdraaien en ze weten ook welke richting we op moeten. We moeten ook geduld betrachten. In twee dagen tijd kunnen we niet datgene veranderen wat nodig is.”

Een gebrek aan concentratie is een van de redenen van de matige resultaten, benadrukte Koeman. “Natuurlijk ontbreekt er van alles, de resultaten voldoen niet aan de verwachtingen. Er is een gebrek aan concentratie bij standaardsituaties", vertelde de voormalig bondscoach van Oranje. "We moeten ook agressiever zijn op bepaalde momenten. We zijn de ploeg die de meeste kansen creëert, maar het scoringspercentage is laag. Dat verklaart de verloren wedstrijden.”

Koeman kreeg ook een vraag over de derby van zaterdagavond, Real Madrid - Atlético Madrid. “Het belangrijkste is dat wij onze wedstrijd winnen. Als we winnen, is het eigenlijk beter dat Atlético verliest, maar ik houd me er niet heel erg mee bezig.” Koploper Atlético heeft momenteel twaalf punten meer dan de Catalanen, die zes punten minder én een wedstrijd minder dan Real Madrid hebben.