Zlatan Ibrahimovic: ‘Een wonder als ik ook met zijn zoon in een team speel’

Zlatan Ibrahimovic ziet voorlopig nog geen reden om een punt achter zijn loopbaan te zetten. De in oktober 39 jaar geworden aanvaller was dit seizoen voor AC Milan al goed voor elf doelpunten en twee assists in slechts tien duels in alle competities. Na zijn knieblessure bij Manchester United in 2017 sprak Ibrahimovic met zichzelf af dat hij net zo lang wil doorgaan als hij kan. “Maar als je op dit niveau speelt, moet je absoluut presteren.”

“Als je presteert, als je voor resultaten zorgt, dan zit je nog steeds op topniveau”, benadrukte Ibrahimovic in gesprek met BBC Sports. “Als je dat niet meer kan of doet, dan komt een ander je plek innemen. Ik houd wel van die druk. Ik ben niet naar AC Milan gekomen vanwege datgene wat ik in het verleden heb laten zien. Ik ben hier om wat ik tegenwoordig laat zien en wat ik kan. Dat is de druk die ik mezelf opleg.”

“Ik loop niet te koop met wat ik in het verleden heb gedaan. Daardoor moet ik mezelf elke dag bewijzen en dat haalt elke dag het beste uit mezelf naar boven. Ik ga net zo lang door totdat ik dat in mij heb”, verzekert de Zweed aan de Britse omroep. “Ik heb veel ervaring en het maken van doelpunten is nooit een probleem geweest. Ik ga maar door. Ik ben niet meer dezelfde speler die ik vijf jaar geleden was en ook niet de speler die ik tien jaar geleden was.”

“We veranderen allenaal op fysiek gebied. Ik kan je eerlijk zeggen dat ik niet meer zoals voorheen. Ik ren nu intelligenter”, vervolgt Ibrahimovic. “Voor een spits is de Italiaanse competitie de moeilijkste die er is. Het is een zeer technische competitie en volgens de Italiaanse filosofie is het beter om niet een goal tegen te krijgen dan er een te maken.”

Ibrahimovic ontmoette in zijn loopbaan honderden voetballers. Zo is hij bijvoorbeeld ploeggenoot van Daniel Maldini, de zoon van oud-verdediger Paolo Maldini. “Het voelt alsof ik hier al vele generaties ben. Ik heb tegen Paolo Maldini gespeeld en nu speel ik met zijn zoon Daniel. Hopelijk speel ik op een dag ook met Daniels zoon in een team, dat zou een wonder zijn”, sloot de ex-speler van onder meer Juventus en Internazionale gekscherend af.