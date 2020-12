Vitesse kiest voor nieuwe koers en breekt met hoofd- en meesterscout

De wegen van Marc van Hintum en Vitesse scheiden, zo melden De Telegraaf en de Gelderlander zaterdagmiddag. Volgens het regionale dagblad kiest de club uit Arnhem voor een nieuwe koers en is daarbij geen plaats meer voor de hoofdscout. De Telegraaf schrijft dat Van Hintum ‘nog wel snel de optie in zijn contract heeft gelicht’. Vitesse zal de bestuurder zodoende moeten afkopen.

Van Hintum, 53 jaar, was in het verleden technisch directeur van Vitesse. Nadien was hij assistent-trainer van Theo Bos bij Polonia Warschau en beheerde hij de technische portefeuille van Willem II. In 2014 keerde Van Hintum terug in GelreDome en was hij wisselend hoofd scouting en technisch directeur.

Met de aanstelling in dit voorjaar van technisch directeur Johannes Spors zetten clubeigenaar Valeri Oyf en commissaris Yevgeni Merkel een nieuwe koers uit. Daarvoor werd nadrukkelijk het headhuntersbureau van Merkel ingezet. Marcel Klos werd de rechterhand van Spors en daarmee werd Van Hintum buitenspel gezet. Spors liet Van Hintum al enige tijd geleden weten dat er geen plaats meer voor hem was in de organisatie.

De Gelderlander schrijft ook dat scouts Janus van Gelder en Maurice Keulemans de club dienen te verlaten. Van Gelder werd in de voetballerij als een meesterscout gezien, maar kreeg onder leiding van Spors, én na de komst van Klos, een bijrol.