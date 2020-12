‘Mijn vrienden vragen al of ik het rustig aan kan doen als ik tegen Ajax moet’

Ajax wil zich zaterdagavond herpakken na de uitschakeling in de Champions League. De Amsterdammers treden op eigen veld aan tegen PEC Zwolle, ee voormalige club van Bart van Hintum, die als speler van de Zwollenaren, Heracles Almelo en FC Groningen in zijn carrière al vijf keer won van de Amsterdammers. “Mijn vrienden die voor Ajax zijn vragen ondertussen al of ik het rustig aan kan doen als ik tegen Ajax moet. Of dat ik over de bal kan stappen. Of nog mooier: in eigen doel wil schieten”, aldus Van Hintum, die ook vier keer van Ajax verloor en vier keer gelijkspeelde.

Van Hintum beseft dat de ploeg van John Stegeman een goede dag moet hebben om Ajax te verslaan in de Johan Cruijff ArenA. “Daar begint het mee. Maar je moet bovenal lef tonen. En de duels blijven opzoeken. Want daar hebben de verdedigers van Ajax een hekel aan”, zegt hij in gesprek met de Stentor. Van Hintum adviseert de spelers van Zwolle nu en dan een overtreding uit te delen. “Zodat ze niet in hun spel komen. Want als je Ajax laat voetballen, dan ben je kansloos.”

Met PEC Zwolle versloeg Van Hintum Ajax in de bekerfinale van 2014 met 5-1. De ploeg van toenmalig trainer Ron Jans speelde destijds met lef en dat werd beloond. Van Hintum benadrukt dat PEC Zwolle met de juiste instelling het veld moet opstappen, net zoals zes jaar geleden. “Natuurlijk, je denkt: je speelt tegen het grote Ajax, toen met onder meer Daley Blind en Davy Klaassen en Lasse Schöne. Maar dat is geen reden om je er bij voorbaat al bij neer te leggen. En dat bleek wel, want als we de bekerfinale met 7-1 hadden gewonnen was dat niet eens zo raar geweest.”

Van Hintum verwacht niet dat Ajax bang is voor PEC Zwolle. “Ze zullen hooguit waakzaam zijn. Al weten ze dat het niet makkelijk wordt. Want vergeet niet dat ze in een week al twee keer hebben verloren. Dat kan ook nog weleens doorwerken in de hoofden van de Ajacieden.” Volgens de linksback van FC Groningen kan het team van Stegeman vrijuit voetballen in Amsterdam. “Niemand zal opkijken wanneer je met een nederlaag vertrekt. Iedereen weet: als je 100 keer tegen Ajax speelt, verlies je 99 keer. Daarom moet je gewoon overal schijt aan hebben.”