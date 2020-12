Boateng doet opvallende transfersuggestie Messi: ‘Het zou als een film zijn'

Kevin-Prince Boateng zou een transfer van Lionel Messi naar Napoli toejuichen. De voormalig aanvaller van Barcelona vindt dat een overstap van de Argentijn naar Napels de perfecte manier zou zijn om de onlangs onverleden Diego Maradona te eren. Messi heeft een aflopend contract bij Barcelona en kan daardoor na dit seizoen transfervrij vertrekken uit het Camp Nou.

Messi was afgelopen zomer dicht bij een vertrek bij Barcelona. De clubleiding hield hem echter aan zijn contract, waardoor hij nog altijd in het Camp Nou te bewonderen is. Komende zomer laat hij Catalonië mogelijk alsnog achter zich. In de wandelgangen werden Paris Saint-Germain en Manchester City reeds genoemd als mogelijke bestemmingen, terwijl Boateng aan Italië denkt als volgende halte voor zijn voormalige ploeggenoot.

“Messi zou naar Napoli moeten gaan als zijn contract bij Barcelona afloopt in juni”, aldus Boateng tegenover ESPN. “Hij kan zeggen: ‘Ik wil Maradona eren en twee jaar in Napels spelen, zonder aan het geld te denken.’ Het zou als een film zijn”, laat Boateng, tegenwoordig speler van AC Monza in de Serie B, zijn fantasie de vrije loop. “Hij zou met de helikopter naar de training moeten, want hij zou niet over straat kunnen. Hij zou daar erg gelukkig zijn.”

Maradona overleed op 25 november op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Napoli, de club waar Maradona zijn grootste successen beleefde, heeft hem geëerd door het stadion naar hem te vernoemen. De naam Stadio San Paolo werd een paar dagen na het overlijden van Maradona veranderd in Stadio Diego Armando Maradona.