Perr Schuurs aangepakt: ‘Hij is geen echte, zoals Matthijs de Ligt’

Simon Kistemaker denkt niet dat Perr Schuurs het in zich heeft om de absolute top te bereiken. De voormalig trainer van onder meer De Graafschap en FC Utrecht is het niet eens met Ajax-trainer Erik ten Hag, die er volgens Kistemaker van overtuigd is dat Schuurs kan uitgroeien tot een topspeler. De tachtigjarige oud-trainer noemt Schuurs onder meer ‘veel te slap’.

Kistemaker kent Ten Hag vanuit zijn tijd bij De Graafschap. De twee hebben nog altijd goed contact en Ten Hag gaat regelmatig op bezoek bij Kistemaker in Heemskerk. De kritiek die de coach van de Amsterdammers in de media te verwerken krijgt vindt Kistemaker niet altijd terecht. “Erik is misschien wat bedachtzamer dan ik, maar gewoon een geweldig goed mens. We zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Hij weet hoe ik over bepaalde spelers denk”, aldus Kistemaker in De Telegraaf. “Ik vind Perr Schuurs bijvoorbeeld te slap, terwijl hij ervan overtuigd is dat-ie een topper van hem kan maken. Te vaak wordt hij op de achterlijn nog door zijn benen gespeeld. Dat kan echt niet. In mijn tijd was die aanvaller zijn knieschijf kwijt geweest. Schuurs is geen echte, zoals Matthijs de Ligt.”

In 1990 haalde Kistemaker de huidige Ajax-trainer naar Doetinchem. “Een eigenwijs ventje”, noemt hij Ten Hag in de krant. “Maar hij kon wél voetballen. En hij was geen zeikerdje. Hoewel ik spelers flink afkneep op het trainingsveld, piepte hij nooit. We hadden een geweldige ploeg, dus het was knokken voor een plekje op het middenveld.” Ten Hag en Kistemaker waren het in Doetinchem niet altijd met elkaar eens. “Tegen Ajax wilde ik hem rechtsback zetten. Daar had hij eigenlijk geen trek in. ’Dan ga je maar hoog op de tribune zitten’, zei ik. Toen koos Haggie eieren voor zijn geld. En hij speelde goed die dag.”