The Times: Engelse grootmacht negeert clausule en wil Haaland in 2021

Erling Haaland lijkt de clubs komende zomer voor het uitkiezen te hebben. In navolging van Real Madrid en Manchester United heeft volgens The Times ook Manchester City serieuze interesse om de Noorse spits over te nemen van Borussia Dortmund. Nadat manager Josep Guardiola een nieuw tweejarig contract heeft getekend wil hij nu zijn selectie van verse krachten voorzien en Haaland is een van de namen die op zijn wensenlijstje staat.

De twintigjarige Haaland stond eerder dit jaar al in de serieuze belangstelling van Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer deed er alles aan om hem naar Old Trafford te halen, maar de Noorse aanvaller koos voor Borussia Dortmund, waar hij in 32 wedstrijden in alle competities liefst 33 keer wist te scoren. Door zijn uitstekende prestaties in Duitsland is de interesse van United niet afgenomen en ook Real Madrid zou het oog op hem hebben laten vallen. Volgens The Times kan Manchester City aan dat rijtje namen met geïnteresseerde clubs kunnen worden toegevoegd.

Haaland beschikt in zijn contract over een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro. Deze afkoopsom wordt echter in de zomer van 2022 pas van kracht. City wil hem echter komende zomer al aantrekken, waardoor Dortmund veel hoger in de boom kan gaan zitten wat betreft de vraagprijs. Bij the Citizens moet Haaland de opvolger worden van Sergio Agüero. De Argentijn heeft een aflopend contract in het Etihad Stadium en zou Manchester City daardoor na dit seizoen transfervrij kunnen verlaten.

Haaland, dit seizoen goed voor zeventien doelpunten in veertien wedstrijden in alle competities, staat voorlopig geblesseerd aan de kant. Begin december liep hij een spierblessure op tijdens de training voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Lazio. Trainer Lucien Favre verwacht de winnaar van de Golden Boy Award en tevens clubtopscorer van Dortmund pas in de loop van januari terug.