Kieft schrikt van basistechniek bij twee Feyenoorders: ‘Advocaat wordt gek’

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf van zaterdag zeer kritisch op drie Feyenoorders in het bijzonder. Na de nederlaag uit tegen Wolfsberger AC (1-0) richt de oud-spits zijn pijlen op Nicolai Jörgensen, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. Waar Kieft bij Jörgensen kritiek uit op zijn instelling, zegt hij geschrokken te zijn van de basistechniek van de twee backs.

Feyenoord moest donderdagavond winnen van de huidige nummer zeven van de Oostenrijkse Bundesliga om zich te plaatsten voor de volgende ronde van de Europa League. Het team van trainer Dick Advocaat speelde echter niets klaar in Oostenrijk en ging ten onder. Kieft zag Feyenoord donderdag worstelen met zichzelf. “Dat Feyenoord niet gemakkelijk voetbalt, is een bekend euvel. Speel je dan in een Oostenrijkse knollentuin, dan ga je niet proberen te combineren, maar hanteer je opportunistisch de lange bal. Feyenoord niet. Waarschijnlijk omdat ze weten dat zo’n bal net zo hard terugkomt. Toch, met de gekozen speelwijze hebben ze helemaal niets geforceerd", aldus Kieft.

Kieft merkt op dat Jörgensen vaak kampt met blessures, het nodige vertrouwen mist en nauwelijks scoort. “Alleen mag dat voor een speler nooit een excuus zijn om niets te doen”, vervolgt de 58-jarige oud-international. “Werk, ga de duels aan, kop ballen door en ploeter desnoods negentig minuten voor de ploeg. Iets doen is toch het minste wat je mag verwachten. Als Jörgensen dat niet wil of fysiek niet aan kan, hoort hij niet te spelen.” Kieft ziet dat Bryan Linssen daarentegen wél alles geeft voor de ploeg van Advocaat. “Hoewel hij net zo erg met zichzelf worstelt als Jörgensen.”

Kijkend naar Feyenoord is Kieft tot slot kritisch op twee verdedigers. “De twee backs Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia doen ook hun best, maar als je ziet wat allemaal verkeerd gaat bij die twee... Daar schrik je van; de simpelste dingen, zoals de basistechniek die nodig is om te combineren. Advocaat moet er bijkans gek van worden.” Feyenoord kan zich nu volledig richten op de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. In de competitie staat zondagmiddag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (14.30 uur) op het programma, terwijl de Rotterdammers zijn vrijgeloot in de tweede ronde die komende week wordt afgewerkt.