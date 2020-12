Van der Gijp: ‘Hoe lang is dat nog een talent? Hij speelt als een trut, man!’

René van der Gijp heeft geen goed woord over voor de prestatie van Calvin Stengs bij AZ in het verloren Europa League-duel bij NK Rijeka (2-1). De oud-rechtsbuiten had verwacht van de 21-jarige vleugelspits, die op 18 december 22 wordt, dat hij de Alkmaarders bij de hand zou nemen, maar Stengs speelde in zijn ogen 'als een trut'.

"AZ en Feyenoord zijn er gewoon uitgegaan tegen de lamme en de blinde", aldus Van der Gijp bij Veronica Inside ook over de deceptie van Feyenoord tegen Wolfsberger AC (1-0 verlies). "Die Stengs, die is nu 22 (eigenlijk nog net 21, red.). Hoe lang is dat nog een talent? Een jaar of zes? Ik vind het prima, dan zeg ik er niks over. Maar kom op, man! Die speelde ook als een krant, man! 22! Even serieus... hij heeft alles ingeleverd. Hij speelt als een trut, man!"

Wim Kieft schrijft in zijn column voor De Telegraaf toevalligerwijs iets soortgelijks over Stengs. "Aan Stengs was het niet besteed", aldus Kieft. "Hij is geen 18 meer, maar bijna 22 jaar, neo-international en dan moet je weten dat er meer gevraagd wordt dan een flegmatieke houding, wat vrijblijvend gepiel alsof het een oefenduel betreft. Dan moet je tegen NK Rijeka juist een tandje bijzetten en leveren. Ook Stengs heeft nog een lange weg af te leggen."

Bij AZ rommelt het sinds het vertrek van trainer Arne Slot, ziet ook Kieft. "Aanvoerder Teun Koopmeiners ging er heel professioneel mee om", aldus de oud-spits. "Hij verwoordde moeite te hebben met het ontslag, geen goed gevoel over te houden aan de manier waarop, maar tegelijkertijd stelde hij dat dit geen excuus mocht zijn voor spelers om niet te presteren." Johan Derksen was het daar in Veronica Inside totaal mee oneens. "Koopmeiners geeft altijd een soort commentaar als de minister van Buitenlandse Zaken", aldus Derksen. "Die kon ook geen enkele rol spelen op het veld."