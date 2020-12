Almere City slaat dankzij Jong Ajax gat met De Graafschap

Jong Ajax heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan de ontmoeting met De Graafschap; op de Vijverberg eindigde het duel in 2-2. Almere City wist maximaal te profiteren van het gelijkspel in Doetinchem, dat zelf in een spannend duel Telstar versloeg: 2-3. Dankzij de driepunter en het puntverlies bij de directe concurrent heeft Almere City de voorsprong op de ranglijst vergroot tot vijf punten. Almere City komt in punten gelijk met koploper Cambuur Leeuwarden dat nog een wedstrijd tegoed heeft; De Graafschap volgt op de derde plek met 31 punten. Nummer vijf NAC Breda raakt door een doelpuntloos gelijkspel tegen Go Ahead Eagles verder achterop.

De Graafschap - Jong Ajax 2-2

In de twaalfde minuut slaagde De Graafschap erin op voorsprong te komen. Ralf Seuntjens dacht de treffer op zijn naam te krijgen na een schot uit de draai, maar het was Terrence Douglas die de bal zodanig van richting veranderde dat hij een eigen doelpunt toegewezen kreeg. Vier minuten na de openingstreffer maakten de Amsterdamse beloften al gelijk. Arjany Martha kreeg een dieptebal en liep rechtstreeks naar het zestienmetergebied, waarna hij zijn man uitkapte en de keeper verschalkte: 1-1.

Halverwege de eerste helft wist Seuntjens zijn naam alsnog op het scorebord te krijgen, die op aangeven van Julian Lelieveld zijn ploeg opnieuw aan de leiding bracht: 2-1. Vlak na de goal kreeg De Graafschap echter een fikse tik te verwerken toen Danny Verbeek een directe rode kaart gepresenteerd kreeg. De Doetinchemmers hielden met tien man lang stand, maar de onvermijdelijke gelijkmaker viel tien minuten na rust. De zojuist ingevallen Sontje Hansen kreeg de bal net buiten de zestien voor zijn voeten en haalde prachtig uit: 2-2. De thuisploeg kreeg nog drie opgelegde kansen in de slotfase, maar De Graafschap kon puntverlies niet meer voorkomen.

Telstar - Almere City FC 2-3

Na iets meer dan een minuut spelen was het Almere City dat de score al wist te openen. Xian Emmers kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip aangespeeld vanaf links, waarna hij draaide en ineens uithaalde: 0-1. Amper zes minuten na de openingstreffer verdubbelde Almere CIty de marge. Opnieuw was Emmers trefzeker: ditmaal kreeg de spits de bal aangespeeld vanaf de rechterkant en schoot feilloos de 0-2 binnen. Al in de tiende minuut wist Ilias Alhaft er zelfs 3-0 van te maken. De buitenspeler soleerde knap naar de achterlijn aan de rechterkant van het doel, waarna hij uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek toch nog knap binnenschoot.

De doelpunten leven maar vallen in IJmuiden, want het was Glynor Plet die na ruim een kwartier spelen namens Telstar iets terugdeed. De spits werd de diepte ingestuurd, draaide zijn tegenstander dol en schoof de bal vervolgens overtuigend in de verre hoek: 1-3. Na een impasse van vijftig minuten bracht de thuisploeg de spanning halverwege de tweede helft weer helemaal terug in de wedstrijd. Na een hoekschop bleef de bal hangen in de doelmond van Almere, waarna Ilias Bronkhorst het laatste zetje gaf en de 2-3 maakte. Uiteindelijk kwamen de teams niet meer tot scoren en konden de bezoekers opgelucht ademhalen.

Go Ahead Eagles - NAC Breda 0-0

Vanaf het eerste fluitsignaal zocht NAC nadrukkelijk de aanval, al duurde het tot de 36ste minuut voordat de eerste grote kans gecreƫerd werd. Nadat in eerste instantie Mounir El Allouchi zijn kopkans naast het doel zag verdwijnen, was het een minuut later doelman Jay Gorter die met een uiterste krachtinspanning redding kon brengen op de inzet van NAC-middenvelder Lewis Fiorini. Het spelbeeld in het tweede bedrijf was vrijwel identiek aan de eerste helft. Waar Go Ahead Eagles vrijwel alleen maar kon tegenhouden, slaagden de bezoekers er niet in een doorbraak te forceren.