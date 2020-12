Johan Derksen stoort zich aan PSV: ‘De arrogantie die hij over zich heeft’

Johan Derksen gelooft dat PSV meer kans maakt om goed te presteren in de Europa League dan Ajax. De analist van Veronica Inside is erg onder de indruk geraakt van het aanvallende talent van de Eindhovenaren, al vindt hij tegelijkertijd dat het verdedigende centrum en doelman Yvon Mvogo niet sterk zijn. Verder laat Derksen zich andermaal kritisch uit over de 'arrogante' trainer Roger Schmidt.

"Vind je niet dat hoe het zich ontwikkelt bij PSV, dat PSV een veel grotere kanshebber is (dan Ajax, red.)?", antwoord Derksen op de vraag of een van de Nederlandse overgebleven clubs de Europa League kan winnen. "Die hebben vijf geweldige aanvallers als Mohamed Ihattaren ook nog in vorm komt. Die hebben een talent lopen! Nou zit daar achter niet het grote voetbal, maar je zult maar vijf grote spitsen hebben, en die Mario Götze die ze nog neer kan leggen. En dan hoop ik maar dat die keeper geen ballen op het doel krijgt."

Welke vijf aanvallers Derksen precies bedoelt, verduidelijkt hij niet. In ieder geval beschikt PSV over de aanvallend ingestelde spelers Donyell Malen, Cody Gakpo, Ihattaren, Götze, Eran Zahavi, Noni Madueke en Joël Piroe. Over laatstgenoemde is Derksen ook erg enthousiast. "Die nieuwe jongen, die viel me ook erg mee, zoals bij die laatste goal, die kan echt voetballen." Piroe scoorde tegen Omonia Nicosia (4-0 winst) twee keer in de blessuretijd van de tweede helft. Bij de laatste treffer kapte de spits met artistiek gevoel verdediger Michael Luftner uit, om de bal vervolgens rustig in het doel te plaatsen.

Over Schmidt is Derksen minder te spreken. "Ik vind dat Schmidt ook de gekste dingen doet", doelt hij op het regelmatig rust geven van de topspelers van PSV. "Als je vijf toppers hebt, gebruik ze dan ook. Laat ze dan een training overslaan, in plaats van een wedstrijd. Ik begrijp ook niks van die man. Die man straalt een beetje uit dat hij het weet en dat hij met dedain neerkijkt op die domme Hollanders die er allemaal niks van begrijpen. Dat stoort me geweldig, de arrogantie van een Duitser heeft hij over zich."