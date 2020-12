Weghorst en Dost maken samen drie goals in onderlinge confrontatie

VfL Wolfsburg heeft vrijdagavond met de nodige moeite afgerekend met Eintracht Frankfurt. Bas Dost zette de bezoekers in de tweede helft tegen de verhoudingen in op voorsprong uit een strafschop, waarna Wout Weghorst de stand veertien minuten later eveneens uit een penalty gelijktrok. Wolfsburg won uiteindelijk, omdat Weghorst vlak voor tijd een knap spitsendoelpunt produceerde: 2-1. De spits staat met negen doelpunt derde op de topscorerslijst achter Robert Lewandowski en Erling Haaland.

De beste kansen in de eerste helft waren voor Wolfsburg. Al in de openingsfase raakte Xaver Schlager uit de rebound de paal, terwijl even later een kopbal van Kevin Mbabu knap werd gekeerd door doelman Kevin Trapp. Omdat ook een goede schietkans voor Maximilian Philipp een prooi bleek voor de goalie van Eintracht, gingen beide ploegen doelpuntloos rusten.

Twaalf minuten na rust kreeg Weghorst zijn eerste grote kans van de wedstrijd. De spits van Wolfsburg pikte de bal na chaos in het strafschopgebied op en dacht van dichtbij te scoren, maar Trapp bracht prachtig redding. Enkele minuten later kreeg Eintracht aan de overzijde een penalty, toen Martin Hinteregger bij een hoge bal in de rug werd gelopen door John Brooks. Dost stuurde de penalty recht door het midden en scoorde: 0-1.

Het bleek niet voldoende voor een gestolen overwinning van Eintracht, want ook Wolfsburg kreeg even later een penalty. Stefan Ilsanker kreeg de bal ongelukkig tegen de hand na een voorzet van Philipp, waarna Weghorst het karwei vanaf elf meter afmaakte: 1-1. In de slotfase ging Wolfsburg op zoek naar de winst en daar slaagden die Wölfe ook in. Weghorst liep aan de rechterzijde van de zestien slim weg bij de defensie van Eintracht en maakte het ineens uit de draai af in de verre hoek: 2-1.