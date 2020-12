Van der Gijp trekt harde conclusie na Ajax: ‘Hij komt niemand meer voorbij’

René van der Gijp ziet het niet langer zitten om Dusan Tadic als vleugelspits te gebruiken. De oud-voetballer trekt in Veronica Inside de harde conclusie dat de dertigjarige aanvoerder van Ajax snelheid tekort komt om zijn directe tegenstander te passeren. "Tadic komt niemand meer voorbij", aldus Van der Gijp.

De analist zag hoe Tadic het als linksbuiten zwaar had in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (0-1). "Dat is nog leuk als hij in de spits speelt, hij kan met zijn rug naar het doel spelen", aldus Van der Gijp over Tadic. "Maar die gaat de back van Atalanta niet op snelheid voorbij, dat lukt niet meer. Maar waarschijnlijk wel de rechtsback van VVV-Venlo of RKC Waalwijk. Anders moet hij zo dicht op de achterlijn zijn dat hij hem kan uitkappen, maar de sprint aangaan van tien meter doet hij niet meer."

Ook voor Brian Brobbey, die tegen Atalanta in de punt van de aanval startte bij Ajax, heeft Van der Gijp een advies. "Zo'n Brobbey, dat ventje zou beter af zijn om drie jaar bij Heerenveen te gaan spelen", aldus de oud-rechtsbuiten. "Gewoon drie jaar. Niet een jaar uitlenen, niet twee, jaar, gewoon drie jaar. Zodat hij zijn wedstrijdjes kan spelen. Dat ventje is nu achttien en moet nu wedstrijdjes gaan spelen. Ik acht hem niet goed genoeg om de komende anderhalf, twee jaar een basisplaats te krijgen. Hetzelfde als zo'n gozertje bij Bayern München (Joshua Zirkzee, red.), die heb ik helemaal niet gezien dit jaar."

Van der Gijp is ook kritisch op het aankoopbeleid van Ajax. "Het is natuurlijk wel de pech dat je Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Frenkie de Jong kwijtraakt. Je weet: die kwaliteit koop je niet terug. Maar dan zou ik voor iets mindere kwaliteiten gaan, maar zij zijn wel voor behoorlijk wat minder kwaliteit gegaan. Als jij denkt dat Razvan Marin bij wijze van spreken De Jong kan vervangen, zit je ernaast." Johan Derksen vult daarbij aan: "Het probleem is dat alle aankopen die Ajax gedaan heeft voldoende zijn voor de Nederlandse competitie, maar zodra je Europa in moet heb je niks aan ze."

Derksen is dit seizoen ook teleurgesteld geraakt in Antony en David Neres. "Ze hebben twee vleugelspitsen bij Ajax. Dat zijn in principe twee goede grillige spelers, maar wanneer ze er moeten zijn zijn ze er nooit. Dan spelen ze tegen een klein clubje en spelen ze de sterren van de hemel... En dan hebben ze in de verdediging en het middenveld nog twee Zuid-Amerikanen (Mexicaan Edson Álvarez en Argentijn Lisandro Martínez, red.) die niks toevoegen. Gewoon totale miskopen."