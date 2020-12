Van der Gijp ergert zich groen en geel aan ‘vervelende etter’ van Feyenoord

René van der Gijp heeft vrijdagavond in Veronica Inside fel uitgehaald naar Steven Berghuis. De oud-rechtsbuiten heeft zich geërgerd aan het interview dat de aanvoerder van Feyenoord gaf na afloop van de Europa League-deceptie tegen Wolfsberger AC (1-0 verlies) gaf.

"Na afloop met dat achterlijke interview, dat iemand vraagt: 'Hoe heb je gespeeld?'", leidt Van der Gijp zijn verhaal over Berghuis in. "'Het gaat niet om mij, het gaat om het team.' Wat een vervelende etter is dat aan het worden, joh! Verkopen! Verkopen!" Van der Gijp vond Berghuis ook op het veld niet goed. "Een goede voetballer: die is er als het team hem nodig heeft. Die is er niet tegen RKC Waalwijk en VVV-Venlo."

Johan Derksen springt daar op in en stelt: "Wat jij nou zegt, daar dacht ik aan toen ik Berghuis zag spelen. Ik dacht: Berghuis, waar ben je, nu Feyenoord je nodig heeft. Hij is de eerste die opgeeft." Ook de andere spelers van Feyenoord passeren de revue. "Wat dan ook weer uitkomt is dat zo'n Mark Diemers en Bryan Linssen, die bij hun provincieclub echt hele waardevolle spelers waren, die voegen helemaal niks toe aan Feyenoord. Dat is toch een wereld van verschil."

Ook centrumspits Nicolai Jörgensen kon totaal geen indruk maken. "Die heb ik opgegeven", zegt Derksen. "Die man heeft niet één duel gewonnen. Hij heeft één balletje doorgekopt vlak voor tijd, maar het was gewoon zielig. Ze moeten die man wegdoen, die heeft geen toekomst meer. Laat hem ergens een andere start maken, in IJsland of op Nova Zembla, het zal me een worst zijn. Maar die moet van de loonlijst!" Van der Gijp is kritisch op de ploeggenoten van Jörgensen. "Als Jörgensen hem drie meter naast schiet, zegt iedereen: 'Ah joh, kan gebeuren.' Dan zeg je toch: 'Verdomme, idioot dat je bent! Wat ben jij aan het doen? Schiet die bal erin, man!' Jeeminee..."

Van der Gijp stoorde zich ook aan de tactiek die Feyenoord hanteerde. "Het enige wat die mensen waar ze tegen speelden goed konden, was in de weg lopen. Dat deden ze ook goed. Je zit naar Feyenoord te kijken, maar je weet echt niet wat je ziet. Je speelt dus de bal naar die rechtsback (Lutsharel Geertruida, red.), die speelt hem naar Diemers. Die draait, die draait, speelt hem terug naar die jongen. Die doet net of hij naar voren gaat maar speelt hem terug op die Serviër (Uros Spajic, red.), die speelt hem naar die linksback (Tyrell Malacia, red.)... Dan ben je drie minuten verder en nog geen meter opgeschoten. Schop hem dan maar gewoon naar voren, of zo."