Volendam walst over hekkensluiter heen; Jong Utrecht verrast Excelsior

FC Volendam is vrijdagavond voor de dertiende keer op rij ongeslagen gebleven. De ploeg van trainer Wim Jonk walste met gemak over hekkensluiter FC Den Bosch heen (6-0) en klimt (in ieder geval voor even) naar de vierde plek. Jong FC Utrecht boekte verder een knappe overwinning tegen Excelsior (3-2), terwijl TOP Oss van de beloften van PSV won (3-2).

FC Volendam - FC Den Bosch 6-0

Al na acht minuten spelen was het Volendam dat de score wist te openen. Samuele Mulattieri ontving op circa dertig meter van het vijandige doel de bal, waarna hij zich vrij draaide en met een verwoestend schot doeltrof: 1-0. De verdubbeling van de marge liet niet lang op zich wachten, na een kwartier spelen was ditmaal Nick Doodeman trefzeker. De rechtsbuiten was het eindstation van een goed uitgespeelde aanval en benutte van dichtbij een niet te missen kans: 2-0.

Na rust ging Volendam nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe treffer, maar het was tweemaal Francesco Antonucci die het geluk niet aan zijn zijde had. Vlak na zijn gemiste kans kreeg de Belg wel een assist op zijn naam: hij verlengde een voorzet die voor de voeten van Doodeman belandde, waarna de vleugelaanvaller de 3-0 binnenschoof. Iets minder dan een kwartier voor tijd kwam Volendam opnieuw tot scoren. Dyllandro Panka werd aangespeeld in het strafschopgebied en schoot de bal strak langs doelman Wouter van der Steen: 4-0. Twee minuten na de vierde treffer vond de thuisploeg op vrijwel identieke wijze de 5-0; ditmaal was het Jari Vlak die doeltreffend was. Vlak voor eindsignaal deed ook Mickey van de Ven ook nog een duit in het zakje. De centrale verdediger snelde het zestienmetergebied binnen en schoot van dichtbij kruislings binnen: 6-0.

Jong FC Utrecht - Excelsior 3-2

In de 23ste minuut van de wedstrijd nam Jong FC Utrecht op schitterende wijze de leiding. Odysseus Velanas besloot het van een meter of twintig van het doel te proberen en zag zijn harde schot via de onderkant van de lat binnen stuiten: 1-0. Vlak voor rust werd de voorsprong door de Domstedelingen vergroot. Justin Lonwijk trapte de bal wild naar voren, waarna Jeredy Hilterman door de slechte positionering van de defensie van Excelsior vanaf de middellijn kon doorlopen. Hitlerman rondde het karwei met een geplaatst schot af: 2-0.

Mooie doelpunten gaan als warme broodjes over de toonbank vanavond, ook bij Jong Utrecht dankzij Velanas ?? #jutexc Wil je niets missen van de Keuken Kampioen Divisie?

?? Schakelprogramma op FOX Sports 1 pic.twitter.com/Op71N5nU3X — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 11, 2020

Jong FC Utrecht waande zich heer en meester op het eigen veld en scoorde vlak na rust opnieuw. Excelsior probeerde hoog druk te zetten en liet daardoor achterin een gat, waar Velanas in liep. De middenvelder omspeelde doelman Alessandro Damen en legde vanaf de achterlijn terug op Hicham Acheffay, die de bal in een leeg doel kon schuiven: 3-0. Na een handsbal kreeg Excelsior in blessuretijd nog een penalty toegekend. Elias Mar Omarsson schoot vanaf elf meter de 3-2 binnen, maar een kans op de gelijkmaker kregen de Rotterdammers niet meer.

TOP Oss - Jong PSV 3-2

Daar waar Fode Fofana al vroeg in de wedstrijd een paar centimeter tekort kwam om zijn ploeg op voorsprong te schieten, was hij halverwege de eerste helft wel trefzeker namens Jong PSV. De inlopende spits ontving een lage voorzet op maat vanaf de linkerkant en schoot overtuigend de 1-0 binnen. Het antwoord van TOP Oss volgde ruim tien minuten voor het rustsignaal. Lion Kaak kreeg de afvallende bal voor zijn voeten en schoot hard en laag richting de verre hoek, waarna Kyvon Leidsman op de juiste plek stond om het schot net voldoende van richting te veranderen en de doelman te verschalken: 1-1.

Binnen 27 seconden na de hervatting was het opnieuw TOP Oss dat tot scoren kwam. Het Eindhovense beloftenteam blunderde in de opbouw, waardoor Rick Stuy van den Herik kon overnemen. De middenvelder werkte de bal met een fraaie lob achter de uitkomende Maxime Delanghe en hielp zijn ploeg aan de leiding: 2-1. Nog geen tien minuten later vergrootte de thuisploeg de voorsprong. Kaak mocht vanaf elf meter aanleggen om een makkelijk toegekende penalty te verzilveren, en faalde niet: 3-1. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Jong PSV de aansluitingstreffer; Kristofer Kristinsson stond koud op het veld toen hij uit een voorzet vanaf rechts knap de 3-2 in de verre hoek knikte. Na een handsbal kreeg Excelsior in blessuretijd nog een penalty toegekend. Elias Mar Omarsson schoot vanaf elf meter de 3-2 binnen, maar een kans op de gelijkmaker kregen de Rotterdammers niet meer.