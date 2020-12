Tadic komt met verklaring voor dramatische decembermaanden van Ajax

Dusan Tadic beleeft met Ajax andermaal een dramatische reeks in de decembermaand. De Amsterdammers verloren zaterdag van FC Twente (1-2) en gingen woensdag in de Champions League onderuit tegen Atalanta (0-1). "December is normaal gesproken de zwaarste maand", verklaart Tadic tegenover Ajax TV.

Ook vorig jaar ging het mis voor Ajax in december. In de competitie werd de voorsprong op de achtervolging verspeeld door nederlagen tegen Willem II (1-2) en AZ (1-0), terwijl in de Champions League uitschakeling volgde na de nederlaag tegen Valencia (0-1). "Je hebt in december altijd geblesseerde spelers en spelers die een beetje moe zijn", zoekt Tadic naar een verklaring. "Daarom is het altijd moeilijk. We moeten er alles aan doen om het om te draaien. In de zware periode kun je zien uit welk hout de spelers gesneden zijn. We moeten opstaan en uitstraling tonen."

Na afloop van het verlies tegen Atalanta sloeg Tadic gefrustreerd met zijn vuisten op het gras van de Johan Cruijff ArenA. "Het is altijd frustrerend als je iets héél graag wil. Wij speelden niet goed en Atalanta deed het tactisch en verdedigend wél goed. Maar met onze kwaliteiten hadden wij het beter moeten doen. Het was niet goed genoeg." Tadic hoopt dat Ajax het seizoen alsnog goed af kan sluiten. "We moeten proberen 'pak schaal'", zoals de gevleugelde uitspraak van de Serviër in het Nederlands luidt. "En ook de beker en de Europa League. Vorig jaar waren we niet goed tegen Getafe, maar nu moeten we klaar zijn voor alles."

Ajax kan zaterdag in het thuisduel met PEC Zwolle weer beschikken over Daley Blind, zo meldt het Algemeen Dagblad. De centrumverdediger is hersteld van de koorts die hem tegen Atalanta aan de kant hield. Ajax moet het wel stellen zonder Lassina Troaré, David Neres en de al langer geblesseerde Mohammed Kudus. Ook Jurriën Timber, die tegen Atalanta in een zeer korte invalbeurt een ontstoken alvleesklier opliep, is niet van de partij.