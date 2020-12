Webó reageert op vermeend racisme-incident: ‘Ik heb slaappillen gekregen’

Pierre Webó heeft de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de gestaakte wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir als 'zeer stressvol' ervaren. De assistent-coach van de Turkse topclub voelt zich racistisch bejegend door een van de Roemeense officials, die hem aanduidde als 'die zwarte'. "Het is heel stressvol. Ik heb van de dokter slaappillen gekregen", zegt Webó in gesprek met de BBC.

Webó noemt de afgelopen dagen 'de zwaarste' uit zijn carrière. "Ik denk dat er een tijdperk vóór 8 december en een tijdperk erna is", aldus de assistent van trainer Okan Buruk bij Basaksehir. "Dit zal herinnerd worden. Ik hoop dat mensen zich niet focussen op mij, want het zou jammer zijn als ik hierom herinnerd zou worden. Ik schaam me ervoor om eerlijk te zijn."

Met het staken van de wedstrijd hoopt Webó een anti-racismestatement te hebben gemaakt dat gevolg kan krijgen. "Kun je je voorstellen wat er gebeurt als er twee, drie, vier wedstrijden worden gestaakt door dit soort dingen?", aldus de voormalig aanvaller. "Ik denk dat er iets moet gebeuren bij de UEFA. Het belangrijkste voor mij is de solidariteit van de spelers die inzien: wow, dit kan opnieuw gebeuren op het voetbalveld. Ik ben de controle niet verloren, maar ik was heel boos en verdrietig over de situatie. Ik zei: 'Waarom, waarom ik?'"

De wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd een dag later hervat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie en met 5-1 gewonnen door de Fransen. De Roemeense arbitrage, die het duel aanvankelijk leidde, werd van de wedstrijd afgehaald en mag ook in Roemenië geen duels leiden tot het onderzoek van de UEFA is afgerond. De Roemeense officials claimen dat ze tijdens de wedstrijd voor 'gypsy' ofwel 'zigeuner' werden uitgemaakt door Webó. Laatstgenoemde is door de BBC niet gevraagd naar die beschuldigingen.