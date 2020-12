‘Ik heb Wenger bij Arsenal wanker genoemd zodat hij me zou verkopen’

Nicklas Bendtner heeft in 2013 op onorthodoxe wijze geprobeerd een vertrek bij Arsenal te forceren, zo onthult de 32-jarige gestopte spits in gesprek met FourFourTwo. Bendtner schold Arsène Wenger, de toenmalig manager van Arsenal, uit in de hoop weg te mogen bij de club, maar kwam bedrogen uit.

Bendtner werd in 2006 als zestienjarig talent aangetrokken door Arsenal. De centrumspits zou uiteindelijk tot medio 2014 onder contract staan bij the Gunners, maar wist zich nooit te verzekeren van een vaste basisplaats. Bendtner speelde in het laatste deel van het seizoen 2012/13 zonder al te veel succes op huurbasis bij Juventus en wilde in de zomer daarna definitief vertrekken bij Arsenal.

"Ik en Wenger respecteerden elkaar en we hadden altijd goede besprekingen waarin we eerlijk tegen elkaar waren", leidt Bendtner zijn anekdote in. "Maar op dat moment (in de zomer van 2013, red.) wilde ik Arsenal verlaten en kreeg ik een fantastisch aanbod van Crystal Palace. De deal ging uiteindelijk niet door, omdat Arsenal geen vervanger voor me kon vinden."

Met dat nieuws kon Bendtner maar moeilijk leven. "Wenger belde me op en zei: 'Sorry, je mag niet weg.' Dat voelde als een enorme klap, omdat ik me de hele week al had ingesteld op een vertrek. Ik heb Arsène een wanker en een asshole genoemd zodat hij me zou verkopen, maar dat werkte niet. Dat liet me zijn karakter zien, want hij legde uit dat het het beste voor de club was als ik bleef. Het was moeilijk om met hem in discussie te gaan."

De relatie tussen Bendtner en Wenger was al niet geweldig. "Dat was de enige keer dat we een verhit gesprek hadden over en weer, want alle andere keren was hij gewoon tegen me aan het schreeuwen!'" Uiteindelijk bleef Bendtner in het seizoen 2013/14 inderdaad bij Arsenal en kwam hij in dat jaar tot twee goals in veertien officiële duels. Na afloop van het seizoen werd Bendtner verkocht aan VfL Wolfsburg. Het laatst was de Deen actief voor FC Kopenhagen, waar hij op 1 januari vertrok. In augustus kondigde Bendtner het einde van zijn loopbaan aan.