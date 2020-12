Bas Nijhuis skipt Eredivisie voor beladen stadsderby in Zuid-Europa

Bas Nijhuis vliegt komend weekend naar Griekenland om de stadsderby tussen PAOK Saloniki en Aris Saloniki in goede banen te leiden. De arbiter kreeg deze week een belletje van de Griekse voetbalbond en zal door zijn optreden in Griekenland niet in Nederland actief zijn dit weekend. Nijhuis stond oorspronkelijk als VAR ingepland bij de wedstrijd tussen Willem II en Sparta. Die werkzaamheden worden overgenomen door Rob Dieperink.

Aanstaande zondag nemen rivalen PAOK en Aris Saloniki het tegen elkaar op in de Griekse Super Leauge. PAOK, waar Nederlander Diego Biseswar onder contract staat, staat tweede achter koploper Olympiakos Pireaus. Aris volgt op de derde plek met een punt achterstand op de stadsgenoot. Bij de nummer drie van Griekenland staat voormalig Ajacied Lerin Duarte onder contract. PAOK speelde donderdagavond met 0-0 gelijk tegen Granada en eindigde daarmee als derde in de poule waar PSV er met de groepswinst vandoor ging.

De Griekse bond heeft in het verleden vaker een beroep gedaan op Nederlandse arbiters. Afgelopen zomer kregen Danny Makkelie en Björn Kuipers de halve finales in het bekertoernooi toegewezen, waarna Kuipers niet veel later ook de bekerfinale in goede banen mocht leiden. Die wedstrijden waren bedoeld om in het ritme te komen voor de later te fluiten Champions League-duels in augustus. Nederlandse scheidsrechters staan er doorgaans goed op bij voetbalbonden in het buitenland en worden ingevlogen als de belangen groot zijn bij een stadsderby als aanstaande zondag.