BBC: Paris Saint-Germain waagt in Londen nieuwe poging voor bankzitter

Paris Saint-Germain gaat komende winter opnieuw proberen om Dele Alli naar Parijs te krijgen, zo meldt de BBC. Alli kan dit seizoen niet op veel speeltijd te rekenen bij Tottenham Hotspur en werd donderdagavond zelfs negentig minuten op de bank gehouden tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Royal Antwerp (2-0 winst). PSG zou de Engels international uit zijn lijden willen verlossen met een tijdelijke overgang naar de Franse hoofdstad.

Slechts één keer stond Alli dit seizoen aan de aftrap van een duel in de Premier League namens Tottenham, op 13 september tegen Everton. Vervolgens maakte hij in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Manchester United nog zijn opwachting, maar verder dan dat kwam het niet. Afgelopen zomer werd door PSG een eerste poging gewaagd om de Alli naar Parijs te halen, maar toen stak voorzitter Daniel Levy van Tottenham er een stokje voor. De komende transferperiode moet daarom meer geluk brengen voor de koploper van de Ligue 1, die Alli graag op huurbasis aan de selectie toevoegt voor de rest van het seizoen.

Alli verdween donderdagavond boos de spelerstunnel in na de laatste wissel van Mourinho tegen Antwerp, maar keerde even later toch weer terug. De Engelsman is al het hele seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij de koploper in de Premier League. Alli, die in 230 wedstrijden voor the Spurs tot 64 doelpunten en 56 asissts kwam, is uit op speeltijd met het oog op het EK van komende zomer. Een vertrek uit Londen zou de enige optie zijn om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Gareth Southgate nu Mourinho hem links laat liggen.