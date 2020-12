Nog slechts drie kandidaten voor The Best FIFA Men's Player; Van Dijk valt af

Er zijn nog drie genomineerde voetballers over voor The Best FIFA Men's Player, zo maakt de wereldvoetbalbond bekend. Alleen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en topfavoriet Robert Lewandowski maken nog kans op de prestigieuze titel. Virgil van Dijk zat bij de laatste elf, maar de verdediger van Liverpool is nu dus afgevallen.

Lewandowski pakte het afgelopen seizoen met Bayern München de landstitel, beker en de Champions League. De Poolse topschutter was vorig seizoen goed voor een duizelingwekkend aantal van 55 goals in 47 officiële duels en is daarmee de topfavoriet voor de titel. De award wordt sinds 2016 uitgereikt en werd al twee keer gewonnen door Ronaldo, eenmaal door Messi en een keer door Luka Modric. Van Dijk eindigde vorig jaar tweede achter Messi.

Ook voor The Best FIFA Men’s Coach is het aantal kandidaten teruggebracht tot drie. Marcelo Bielsa is vanwege zijn uitmuntende prestaties met Leeds United, dat promoveerde naar de Premier League, genomineerd. Ook Hans-Dieter Flick van Bayern München en Jürgen Klopp van Liverpool zijn kanshebbers. Bij de vrouwen maakt Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, kans op een onderscheiding.