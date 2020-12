Jansen baalt van enorm hoge statistiek bij AZ: ‘Dit moeten we uitbannen’

AZ werd donderdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Europa League en niet voor het eerst dit seizoen eindigde de ploeg van nieuwbakken trainer Pascal Jansen het duel met een man minder. Dit keer was het Jesper Karlsson, zij het enigszins zwaar gestraft, die tegen NK Rijeka (2-1 verlies) vroegtijdig van het veld werd gestuurd. De Alkmaarders verzamelden dit seizoen de meeste rode kaarten van alle clubs in de Eredivisie en daar moet snel verandering in komen, vindt Jansen.

AZ zag net als FC Emmen dit seizoen vijf keer een speler vroegtijdig van het veld gestuurd worden dit seizoen. Ook donderdagavond ging het weer mis voor de ploeg van Jansen. "Het past niet bij AZ en niet bij de ploeg", laat Jansen weten op de persconferentie. Jansen is slechts een week in dienst na het ontslag van Arne Slot, maar zag al drie spelers rood pakken. Afgelopen zondag ging het mis voor Fredrik Midtsjo en Bruno Martins Indi, die tegen FC Groningen (1-2 verlies) beide konden inrukken na een tweede gele kaart. Donderdag was het de beurt aan Karlsson. "We moeten het zo snel mogelijk uitbannen. Daar gaan we zeker de nodige energie instoppen met elkaar."

Zondag wacht voor Jansen wederom een lastige wedstrijd, als hij met zijn ploeg op bezoek gaat bij FC Twente. De ploeg van trainer Ron Jans werd als een van de weinige clubs dit seizoen nog niet geconfronteerd met rode kaarten, terwijl AZ al 37 gele en 6 rode kaarten verzamelde in alle competities. "Het gaat in mijn beleving om twee zaken", gaat Jansen verder. "Ten eerste: in hoeverre is het slim wat je doet? Soms is een gele kaart gewoon nodig. Dus: in hoeverre kun je hierin wat van elkaar opsteken, kan een jonge speler wat leren van een routinier? Zodat je aanvoelt wanneer je wél of niet een gele dan wel rode kaart voor het elftal móét pakken."

Het loopt dit seizoen niet zoals gewend bij AZ en dat heeft er volgens Jansen mede mee te maken dat zijn spelers dit seizoen geregeld op de bon worden geslingerd. "Dit soort zaken kunnen ontstaan omdat we niet presteren zoals wij van elkaar gewend zijn. Sommige spelers raken dan net even wat sneller geëmotioneerd dan een ander. Eén van de taken die ik de spelers zondag wil meegeven: zorg dat je uit dit soort situaties blijft." Ook donderdagavond na afloop van het duel met Rijeka zei Jansen al dat het hoge aantal kaarten 'zou kunnen duiden op een zeer ongedisciplineerde groep'.

Jansen kan in Enschede in ieder geval geen beroep doen op Martins Indi. Naast dat de verdediger geschorst zou zijn voor het duel met FC Twente, kwam daar donderdag een blessure bij. De routinier viel uit tegen Rijeka met een blessure en werd al na een kwartier vervangen door Timo Letschert. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Martins Indi schade aan zijn jukbeen heeft opgelopen. Hoe lang de mandekker niet inzetbaar is kon Jansen niet zeggen. "Maar we zijn hem waarschijnlijk langer kwijt, dat vind ik wel vervelend."