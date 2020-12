‘RB Leipzig slaat megaslag door Arsenal, Milan en Real Madrid af te troeven’

Dominik Szoboszlai gaat zijn carrière vervolgen bij RB Leipzig, zo verzekert Sky Deutschland vrijdagmiddag. De twintigjarige aanvallende middenvelder heeft bij Red Bull Salzburg een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan, die door Leipzig gelicht zal worden. Daarmee troeven de Duitsers verschillende Europese grootmachten af.

Alleen de allerlaatste contractdetails en een handtekening scheiden Szoboszlai nog van een overgang naar RB Leipzig, zo bevestigt ook transfermarktexpert Fabrizio Romano. Sportief directeur Christoph Freund van Red Bull Salzburg was deze week in Leipzig om over de transfer te onderhandelen. Nog voor Kerstmis zal de deal officieel bekend worden gemaakt; Szoboszlai sluit per 1 januari 2021 aan bij de Duitse topclub.

Szoboszlai geldt door zijn afkoopclausule van 'slechts' 25 miljoen euro als een van de meest gewilde talenten ter wereld. De afgelopen tijd spraken de adviseurs van de twaalfvoudig Hongaars international met in ieder geval Arsenal, AC Milan en Real Madrid. Szoboszlai geeft er echter de voorkeur aan om met RB Leipzig te kiezen voor een tussenstap, alvorens hij de sprong naar de Europese top wil maken.

Bij Salzburg speelt Szoboszlai meestal als hangende vleugelspits vanaf de linkerflank. De Hongaar kan uitmuntende statistieken overleggen: dit seizoen staat Szoboszlai op acht goals en negen assists in negentien officiële wedstrijden voor Salzburg. In totaal staat de teller op 25 goals en 33 assists in 80 duels voor de Oostenrijkse club. RB Leipzig neemt regelmatig de sterspelers over van zijn aanverwante club uit Salzburg: eerder maakten bijvoorbeeld Amadou Haidara en Naby Keïta dezelfde overstap.