UEFA voor sporttribunaal gedaagd na curieuze uitschakeling in Nations League

Als het aan de Oekraïense voetbalbond ligt wordt de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen Zwitserland alsnog gespeeld. Het duel werd in november op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern afgelast vanwege positieve coronatests bij de Oekraïners, terwijl de UEFA toestemming had gegeven aan de positief geteste spelers om in actie te komen. Het duel werd vervolgens afgelast, Zwitserland kreeg een 3-0 zege toebedeeld en degradatie naar groep B was een feit voor Oekraïne.

De uitspraak van de Zwitserse autoriteiten zorgde enkele weken geleden voor verbazing en onbegrip in het kamp van Oekraïne. Men vond dat er gewoon kon worden aangetreden tegen Zwitserland, aangezien bondscoach Andriy Shevchenko over het vereiste minimum van dertien spelers beschikte. De gezondheidsautoriteiten in Zwitserland besloten anders en gaven aan dat de selectie van Oekraïne in quarantaine moest. Oekraïne werd door de UEFA verantwoordelijk gehouden voor het niet doorgaan van de Nations League-wedstrijd en men kreeg van de Europese voetbalbond een reglementaire 3-0 nederlaag toebedeeld.

Daar laat de Oekraïnse voetbalbond het echter niet bij zitten. Het land daagt de UEFA voor het internationaal sporttribunaal CAS na de toegekende nederlaag en eist dat de verliesbeurt wordt teruggedraaid. Daarnaast moet de wedstrijd worden overgespeeld. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet loting uitkomst bieden, zo vinden ze in Oekraïne. Door de nederlaag eindigde Oekraïne met zes punten als laatste in de groep, achter groepshoofd Spanje (elf punten), Duitsland (negen punten) en Zwitserland (zes punten). Het CAS heeft laten weten dat het hoger beroep van de Oekraïnse voetbalbond in behandeling is genomen en en alle partijen hebben vanaf nu de kans om een schriftelijke verklaring af te geven.