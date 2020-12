‘Feyenoord kan met Raiola en Ibrahimovic weer een topclub worden’

Rinus Israël heeft zo zijn twijfels bij de interesse van Feyenoord in Arne Slot, die Dick Advocaat na dit seizoen moet opvolgen in De Kuip. De oud-verdediger van de Rotterdamse club, die in 1970 de Europacup I veroverde, waarschuwt de bij AZ weggestuurde coach voor de valkuilen bij Feyenoord, met name in financieel opzicht. Wim Rijsbergen op zijn beurt vestigt zijn hoop op zaakwaarnemer Mino Raiola.

"Ik ben Arne Slot niet. Maar als ik hem wél was geweest, had ik mijn beurt voorbij laten gaan als Feyenoord had gebeld", geeft Israël in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad zijn duidelijke mening over de beoogde nieuwe coach in Rotterdam-Zuid. "Het wordt ook voor hem namelijk een mission impossible om serieus de strijd aan te gaan met Ajax en PSV. Daarvoor is heel iets anders nodig: een hele, héle grote financiële injectie." De Feyenoord-leiding praat naar verluidt met verschillende investeerders, al is er nog geen definitieve deal gesloten daaromtrent.

‘Feyenoord praat met investeerders die meer dan 100 miljoen meebrengen’

Er wordt gesproken met investeerders die meer dan 100 miljoen euro willen investeren in Rotterdam. Lees artikel

Rijsbergen, eveneens met een verleden als speler, noemt Feyenoord 'qua aanhang de grootste club van Nederland'. "Qua financiële middelen niet. Dáárin ligt dus de oplossing", aldus de hoopvolle voetbaltrainer. "En misschien zit die oplossing wel in Mino Raiola (die onder meer de zaakwaarnemer is van Slot, red.). Hij is nu al invloedrijk binnen Feyenoord en heeft honderden miljoenen op zijn bankrekening staan. Waarom zou hij de club niet kunnen kopen en vervolgens jongens als Calvin Stengs en Myron Boadu via huurconstructies met internationale topclubs wat jaartjes in De Kuip stallen?"

"Als Raiola in Feyenoord stapt, zal Zlatan Ibrahimovic vast ook wel een jaartje naar Rotterdam willen komen", verwijst Rijsbergen naar de inmiddels 39-jarige aanvaller van AC Milan. "Dan ziet de toekomst er plots veel zonniger uit. Feyenoord kan met Ibrahimovic en Raiola weer een topclub worden." Rijsbergen laat tevens zijn licht schijnen over het trainerschap van Dick Advocaat. Hij zou er niet van opkijken als de coach tussentijds vertrekt. "Ik sta er ook niet van te kijken als Dick in de winterstop zegt: ‘De groeten, ik ben vertrokken’. Zou ik jammer vinden, want ik gun Dick een mooi afscheid als clubtrainer. Maar als je zijn gezicht geregeld ziet? Daar spat nou niet bepaald af dat hij laaiend enthousiast is over de kwaliteit van zijn selectie, hè?", aldus de voormalig oefenmeester van onder meer NAC Breda en FC Groningen.