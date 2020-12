Jurriën Timber houdt bizarre blessure over aan Champions League-debuut

Jurriën Timber is voorlopig niet inzetbaar bij Ajax. De talentvolle verdediger heeft woensdag bij zijn Champions League-debuut een ontstoken alvleesklier opgelopen, zo heeft zijn zaakwaarnemer Christopher Coffie bevestigd aan Voetbalzone. Op een foto op Instagram was donderdagavond te zien dat Timber was opgenomen in het ziekenhuis.

Door Yanick Vos

Timber kwam woensdag tegen Atalanta (0-1 verlies) vlak voor tijd als invaller binnen de lijnen als vervanger van Lisandro Martínez, die door klachten de wedstrijd niet kon uitspelen. In blessuretijd maakte de negentienjarige Ajax-verdediger zijn debuut in de Champions League, maar door een botsing met Atalanta-keeper Pierluigi Gollini bij een hoekschop viel Timber uit. Na een behandeling op het veld gaf het talent aan niet verder te kunnen, waarna hij vervangen werd door Edson Álvarez.

"Hij kreeg een flinke knie tegen zijn rib", vertelt Coffie. "De ontsteking moet even rustig worden en dan kan hij weer zijn dagelijkse bezigheden vervolgen. Hij zal dus even zijn rust moeten pakken." De zaakwaarnemer laat weten dat Timber vannacht ter controle in het ziekenhuis moest blijven. "Het is vervelend voor hem, want het zit niet mee qua blessures tot zover. Hij hoopt spoedig terug te zijn om te vlammen op het veld." In oktober stond Timber al drie weken aan de kant met een hamstringblessure.

Deze foto plaatste @christophercoffie_ op Instagram.