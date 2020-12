‘Topaankopen niet mogelijk voor PSV ondanks miljoenenbedrag uit EL’

Het bereiken van de tweede ronde in de Europa League kent een schaduwzijde voor PSV in financieel opzicht, zo concludeert het Eindhovens Dagblad daags na de 4-0 zege op Omonia Nicosia. Er kan na de groepsfase bijna tien miljoen euro worden bijgeschreven in het Philips Stadion, maar de Europese inkomsten zorgen niet voor de komst van topspelers, zo klinkt het.

Het miljoenenbedrag uit de Europa League bestaat uit verschillende onderdelen. Deelname aan de derde voorronde leverde PSV 280.000 euro op, terwijl plaatsing voor de groepsfase werd beloond met een bonus van 2,92 miljoen euro en een zogeheten coëfficiëntenpremie van 2,86 miljoen euro. De vier overwinningen in de poulefase waren goed voor een totaalbedrag van 2,28 miljoen euro en door de groepswinst komt daar nog eens één miljoen euro bij. Tot slot maakt de UEFA nog eens 500.000 euro over naar PSV voor het bereiken van de tweede ronde. Verder in het toernooi zijn nog eens verschillende miljoenen te verdienen voor het elftal van trainer Roger Schmidt.

De netto-opbrengst uit de Europa League komt echter een stuk lager te liggen, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. PSV heeft kosten wat betreft premier voor spelers en daarnaast zijn er ook reis- en verblijfskosten. De veranderagenda houdt in dat PSV enkele tonnen kwijt is aan de andere clubs in de Eredivisie. Tevens is rekening gehouden met het betalen van honderdduizenden euro's aan het solidariteitsfonds, een afspraak die is gemaakt door de Eredivisie-clubs vanwege de coronacrisis. Daarnaast loopt PSV circa vier miljoen euro mis aan inkomsten uit kaartverkoop, omdat supporters nog altijd niet welkom zijn, en sponsoring.

Door de Europese overwintering en de eerste plaats in groep E blijft er desondanks meer geld over dan vooraf was begroot door de PSV-leiding. Desondanks lijkt het uitgesloten dat de Eindhovenaren in januari flink zaken kunnen doen op de transfermarkt, zo voorspelt de regionale krant. Er is simpelweg geen transferbudget om grote aankopen naar PSV te halen, zo luidt het oordeel. Aan de andere kant raakt PSV wellicht spelers kwijt. Donyell Malen bijvoorbeeld is door BILD gelinkt aan Borussia Dortmund, al is de speler naar eigen zeggen niet bezig met een tussentijds vertrek bij PSV.