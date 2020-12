Lof voor ‘enorme meerwaarde voor Ajax’: ‘Dat werd woensdag beetje gemist’

Diederik Boer is lovend over de inbreng van Daley Blind bij Ajax, die woensdag niet inzetbaar was in het thuisduel met Atalanta (0-1). De voormalig reservedoelman van de Amsterdamse club wil de eliminatie in de Champions League niet gelijk koppelen aan de absentie van de verdediger, maar het gemis van Blind was volgens hem wel duidelijk merkbaar bij het povere Ajax.

"Ik vind dat Daley nog weleens onderschat wordt", neemt Boer het op voor zijn voormalig ploeggenoot in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. "Hij heeft de laatste tijd veel kritiek gehad op bepaalde dingen, maar ik vind hem echt heel belangrijk voor Ajax in de opbouw. Hij heeft een inspeelpass door de linies heen en een goede crosspass. Op voetballend gebied vind ik hem een enorme meerwaarde voor Ajax. Vaak begint het écht bij hem. Dat werd woensdag een beetje gemist, net als de individuele kwaliteiten van David Neres. Ik wil niet zeggen dat het daar echt door komt, maar ik vind dat wel twee spelers die heel belangrijk zijn voor Ajax."

Schuurs: 'Huntelaar verdiende meer een strafschop dan Ronaldo' | AJAX - ATALANTA

De wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle heeft een speciaal tintje voor Boer, die beide clubs diende tijdens zijn actieve loopbaan. "Ik heb een geweldige tijd gehad bij Ajax, maar van de spelers die bij Ajax spelen, heb ik alleen met Davy (Klaassen, red.) en André (Onana, red.) gespeeld. Voor de rest zijn het voor mij allemaal nieuwelingen", aldus de keeperstrainer van de jeugdafdeling van PEC. "Ik ben werkzaam bij PEC Zwolle en ben er opgegroeid, dus zij zullen altijd mijn voorkeur genieten. Ik hoop dat PEC Zwolle zaterdag wint en Ajax kampioen wordt."

Boer denkt niet dat de kansen voor PEC op winst tegen Ajax groter zijn geworden door de nederlagen van het elftal van trainer Erik ten Hag tegen Liverpool, FC Twente en Atalanta. "Ajax heeft natuurlijk wel drie keer achter elkaar verloren en dat gebeurt niet heel vaak in een seizoen. Ik denk dan ook wel dat er een bepaalde vorm van scherpte in zit om zaterdag te willen winnen", zo voorspelt de keeperstrainer. "Ik ben er niet bang voor dat er onzekerheid insluipt. Voor de Nederlandse competitie heeft Ajax zó veel kwaliteit rondlopen."