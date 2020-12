‘Ajax? Zou kunnen, maar dan zou ik niet meer in Rotterdam kunnen wonen’

Jetro Willems zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen Ajax, ondanks zijn verleden bij PSV. De linksback van Eintracht Frankfurt ziet een terugkeer in de Premier League ook wel zitten. De inmiddels 26-jarige Willems speelde vorig seizoen enkele maanden op huurbasis voor Newcastle United, tot een zware kruisbandblessure een einde maakte aan het Engelse avontuur van de vleugelverdediger.

"Ajax? Zou kunnen", beantwoordt Willems zijn eigen vraag in gesprek met Andy van der Meijde in het Videoland-programma Andy Niet te Vermeijde. Om gelijk een kanttekening te plaatsen bij een eventuele verhuizing richting Amsterdam. "Dan zou ik hier (in Rotterdam, red.) niet meer kunnen wonen en niet meer bij mijn ouders thuis kunnen komen, maar het is wel een mooie club. Net als Feyenoord en PSV, dat zijn toch de mooiste clubs van Nederland."

In de Engelse media zijn reeds verhalen verschenen over een hernieuwde samenwerking tussen Newcastle United en Willems, die louter positief is over de huidige nummer dertien in de Premier League. "Qua history is het écht een mooie club. De Geordies (bijnaam voor inwoners Newcastle, red.) hè. Dat accent is mooi. Zoals ik al zei: Ik hoop naar Engeland te kunnen. Dat ligt me. De sfeer in Engeland is heerlijk en het is heerlijk om als Nederlander daar te zijn."

Willems hintte in juli, al was dat enigszins spottend bedoeld, al naar een terugkeer bij PSV. Hij plaatste op Twitter een reactie onder een video van de Eindhovenaren waarop te zien was dat de selectie het trainingsveld betrad. "Ik zie iedereen behalve een LB", zei de verdediger met een kwinkslag. Willems staat tot het einde van deze jaargang onder contract bij Eintracht Frankfurt. Het is nog onduidelijk of de linksback een nieuw contract krijgt aangeboden in Duitsland. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de kans aanwezigheid dat Willems in januari van club wisselt. Op die manier voorkomt Frankfurt dat de Nederlander na afloop van dit seizoen gratis de deur uitloopt.