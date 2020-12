‘Geen beschermingsschild voor Koeman, als het erger wordt vliegt hij eruit'

Lluís Fernández Alá is één van de negen presidentskandidaten die in januari een gooi doet naar het voorzitterschap van Barcelona. In zijn plannen voor de toekomst lijkt geen plaats te zijn voor Ronald Koeman. De presidentskandidaat zou graag zien dat Francisco Javier García Pimienta, de huidige coach van het B-elftal van Barcelona, op termijn doorschuift naar de hoofdmacht van de Catalanen.

"García Pimienta zal onze Josep Guardiola zijn", zo zei Fernández Alá donderdagavond in gesprek met het lokale radiostation Radio Kanal Barcelona. De presidentskandidaat liet overigens nog niet zolang geleden hetzelfde geluid horen over de trainer van Barcelona B. "Toen Ernesto Valverde werd ontslagen (in januari, red.), zou ik op García Pimienta hebben ingezet en nu zouden we hetzelfde doen als hij Koeman zou moeten vervangen bij Barcelona."

Fernández Alá heeft ook al een nieuwe technisch directeur op het oog, zonder daarbij specifiek een naam te noemen. "Hij werkt nu nog voor een andere club. Het is een bekende naam die echt over het DNA van Barcelona beschikt", aldus de presidentskandidaat, die ondertussen ook al nadenkt over eventuele aankopen. "Met sommige aanwinsten zijn zelfs al voorcontracten getekend. Wij hebben zelf in de hand of die spelers ook daadwerkelijk naar Barcelona komen."

Diego Torres, die Barcelona op de voet volgt voor El País, voorziet een moeizaam restant van het seizoen voor Koeman in Spanje. "Koeman is niet verantwoordelijk voor de crisis, maar ook niet de juiste man om het op te lossen", zo klinkt het in gesprek met de NOS. "Uiteindelijk zal hij door deze storm worden weggespoeld." Ondanks de problemen in financieel opzicht is het goed mogelijk dat het contract van Koeman zal worden afgekocht. "Iedere trainer kan worden ontslagen en in Barcelona zelfs nog makkelijker dan elders. De huidige situatie, met een interim-bestuur en verkiezingen in aantocht, vormt geen beschermingsschild voor Koeman. Als het nog erger wordt, vliegt hij eruit."

"Het heeft alleen weinig zin", voorspelt Torres zware tijden voor Koeman. "Het beste voor iedereen is om te wachten op de verkiezingen. Als het de komende weken beter gaat, dan is er misschien nog een kans voor Koeman. Maar in de huidige situatie is er geen enkele reden om aan hem vast te houden." Koeman loodste Barcelona probleemloos naar de achtste finale in de Champions League, maar in LaLiga gaat het een stuk minder. De Catalanen bezetten momenteel de teleurstellende negende plaats, met twaalf punten achterstand op koploper Atlético Madrid.