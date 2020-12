‘Zege’ op Malen geen issue voor uitblinker PSV: ‘Nee, zo werkt dat niet’

Joël Piroe redde zondag een punt voor PSV op bezoek bij sc Heerenveen (2-2) en donderdagavond was de 21-jarige aanvaller wederom belangrijk voor het elftal van trainer Roger Schmidt. In de blessuretijd tilde hij de eindstand met twee doelpunten naar 4-0. Piroe scoorde in het Europa League-duel met Omonia Nicosia vaker dan Donyell Malen (één treffer), maar volgens Piroe wil dat niet al teveel zeggen.

"Als je nuchter naar de cijfers kijkt: Malen één goal, Piroe twee goals", trok FOX Sports-verslaggever Milan van Dongen conclusies na afloop van de ruime zege van PSV in het Philips Stadion. Er kwam al snel een grote glimlach op het gezicht van Piroe. "Nee, zo werkt dat niet. Het is op wekelijkse basis waarop je het moet laten zien", aldus de PSV'er, die niet bang is voor de forse concurrentie in Eindhoven. "Ik denk persoonlijk dat concurrentie alleen maar goed is. Ik heb wel vertrouwen in mijzelf, ja."

"Ik heb toch al een heel lange tijd bij PSV gespeeld en dan werk je eigenlijk naar dit moment toe. Als je er dan bent, dan moet je soms ook je geduld bewaren en groeien", voegde de trefzekere Piroe daaraan toe. Een plaats op de bank is voor de spits dan ook niet gelijk het einde van de wereld. "Ik heb voor mezelf wel gewoon de doelstellingen gezet van: reken erop dat je het in het begin alleen moet doen met invalbeurten. En zo wil ik mezelf gewoon in het team knokken."

Piroe hoorde pas bij de wedstrijdbespreking dat hij een basisplaats had in de afsluitende groepswedstrijd van PSV. "De trainer had me daarvoor niks gezegd, dus het was gewoon afwachten. Ik las al wel wat dingen en vrienden stuurden wel wat. Toen ik het echt las dacht ik wel van: Oké, nu moet ik het ook gewoon laten zien." Extra spanning kwam er niet om de hoek kijken voor Piroe. "Nee, totaal niet. Ik voelde juist een extra vorm van energie. Dan ben je gewoon zó gebrand om te spelen