Koeman geeft niet op en hoopt op twee bekende namen in januari

Ronald Koeman hoopt bij Barcelona nog altijd op de komst van een centrale verdediger en een aanvaller, zo schrijft Mundo Deportivo vrijdag. “Más que nunca”, staat er met grote letters op de voorpagina van de Catalaanse sportkrant, oftewel ‘meer dan ooit’, verwijzend naar de blessureplaag in de selectie van Koeman en de matige resultaten van de voorbije weken. De Nederlander is op de hoogte van de financiële beperkingen van de club, maar acht de komst van nieuwe spelers tegelijkertijd hoogst noodzakelijk.

Barcelona zat in de zomer al achter Èric García aan en ook Koeman zou gediend zijn van de verdediger. Manchester City wilde in de voorbije transferperiode circa 35 miljoen euro voor de door Barcelona opgeleide verdediger, een bedrag waar Barcelona niet aan kon voldoen. Ofschoon Garcia een aflopend contract heeft, acht Barcelona de kans klein dat de Engelsen in januari wél medewerking zullen verlenen.

Koeman kan sinds kort weer over Ronald Araujo en Samuel Umtiti beschikken, maar hij maakt zich zorgen over de misstappen van Clément Lenglet en het is ook maar de vraag hoe Umtiti zal gaan presteren én of hij blessurevrij zal blijven. Daar Gerard Piqué de komende maanden nog niet inzetbaar is, wil de Nederlander per se nog een centrale verdediger erbij hebben, ook al liet Óscar Mingueza in zijn eerste wedstrijden geen slechte indruk achter.

In aanvallend opzicht hoopt Koeman nog altijd op de komst van Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon was in de voorbije transferperiode heel dicht bij een transfer naar Barcelona, maar om financiële redenen kon de overstap niet doorgaan. Depay beschikt over een aflopend contract in Frankrijk en wordt door Koeman gezien als een voetballer die met zijn veelzijdigheid een belangrijke rol bij Barcelona kan gaan vervullen.

Interim-voorzitter Carles Tusquets gaf eerder al openlijk aan dat Barcelona eerst spelers moest verkopen om nieuwe spelers te kunnen halen en dat eigenlijk eerst gewacht moet worden totdat de presidentsverkiezingen van 24 januari voorbij zijn. Dat zou betekenen dat de Spaanse topclub nog maar een week zou hebben om op de winterse transfermarkt toe te slaan. Ook dan zal er eerst verkocht moeten worden om te kunnen kopen. Koeman hoopt desalniettemin dat de club onder leiding van Tusquets een speler van de hand kan doen om in ieder geval een van zijn wensen in te willigen.