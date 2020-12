Mourinho wil incident niet uitvergroten: ‘Natuurlijk is hij dan niet gelukkig’

Na afloop van het Europa League-duel van Tottenham Hotspur met Royal Antwerp (2-0) ging het voornamelijk over het wisselbeleid van manager José Mourinho. Bankzitter Dele Alli werd helemaal niet gebruikt in de afsluitende groepswedstrijd, terwijl Harry Winks bepaald niet blij leek te zijn na zijn wissel in de 59ste minuut. Mourinho legde na afloop uit waarom hij donderdagavond tot bepaalde keuzes was gekomen.

"Laten we de realiteit niet uit het oog verliezen", liet Mourinho optekenen in de Engelse media. "Een speler op de bank die realiseert dat alle vijf wissels al zijn gebruikt, is natuurlijk geen gelukkige speler. Ik verwacht ook niet dat Dele blij is." Alli verdween boos de spelerstunnel in na de laatste wissel van Mourinho, maar de middenvelder keerde even later toch weer terug. De Engelsman is al het hele seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij de koploper in de Premier League.

Ook over de situatie omtrent de gewisselde Winks had Mourinho een duidelijke mening. De middenvelder maakte net als Alli een teleurgestelde indruk. "Ik zei juist dat hij naar binnen moest gaan. Ik had de spelers vooraf gezegd dat als ze niet zouden worden ingebracht, ze een douche moesten pakken. Met dit koude weer vind ik het beter dat ze naar de kleedkamer gaan en een douche nemen. Winks besloot naar binnen te gaan en daar ben ik blij mee, want ik was het die zei dat hij het moest doen."

Het wisselen van Gareth Bale, die met een vrije trap een groot aandeel had in de openingstreffer van Carlos Vinícius, werd vooral opmerkelijk gevonden door de analisten. "Als ik Gareth was geweest, dan zou ik teleurgesteld zijn geweest", zei oud-speler Jermaine Jenas in de studio van BT Sport. "Zeker na die vrije trap was zijn vertrouwen behoorlijk gegroeid. Ik denk dat Mourinho de eerste tien minuten van de tweede helft zag en dacht ik heb genoeg gezien en de vrije trap veranderde zijn mening niet." Glenn Hoddle deelde de mening van Jenas over Bale. "Ik vond zijn wissel zeer vreemd. Geef hem nog een kwartier speeltijd omdat dat zijn vertrouwen goed zal doen. En ook omdat hij daarna echt gaat presteren zoals we hem nog niet hebben gezien bij Tottenham."

De kritiek op het wisselbeleid nam Mourinho echter voor lief. "Hoe kan ik iedereen gelukkig houden? Ik denk niet dat ze allemaal gelukkig zijn. Dat hoort bij voetbal, ik kan geen wonderen verrichten. Ze zijn gelukkig als we winnen, maar niet gelukkig als ze op de bank zitten", aldus de Portugese manager, die zijn ploeg met dertien punten uit zes duels op de eerste plaats in groep J zag eindigen.