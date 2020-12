Schmidt: ‘Misschien wel de beste wedstrijd van Ihattaren sinds ik hier ben’

PSV ging donderdag als groepswinnaar verder naar de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt won donderdag in het Philips Stadion de laatste groepswedstrijd met 4-0 van Omonia Nicosia, terwijl concurrent Granada bij PAOK Saloniki (0-0) punten verspeelde. Schmidt had het na afloop over een perfecte avond voor PSV. “Een heel goede wedstrijd. Ook van de spelers die weinig gespeeld hebben. Drie weken geleden lagen we bijna uit het toernooi, nu eindigen we zelfs als koploper.”

“We hebben mentaliteit getoond. Ook de wisselspelers. Die stonden er toen ze nodig waren”, vertelde Schmidt bij FOX Sports. Door een goal van Donyell Malen leidde PSV halverwege met 1-0 en Denzel Dumfries maakte er in de tweede helft vanaf de strafschopstip 2-0 van. De bezoekers lieten middels een gemiste penalty na om terug in de wedstrijd te komen. Joël Piroe tekende vlak voor tijd met twee goals voor de 4-0 eindstand in het Philips Stadion.

Schmidt stond ook even stil bij Mohamed Ihattaren, die moeilijke maanden achter de rug heeft. “Mo speelde heel erg goed. Misschien was het wel zijn beste wedstrijd sinds ik hier ben. Hij maakte goede beslissingen aan de bal, maar ook bij balverlies werkte hij hard en was hij altijd betrokken in de tactiek. Het was een erg goede wedstrijd, daar ben ik blij mee. Het was tot nu toe niet het makkelijkste seizoen voor Mo.”

“Maar voor jonge spelers zijn de moeilijke tijden soms belangrijker dan de makkelijke tijden. Ik hoop dat hij nu zo doorgaat.” PSV wist al dat het zou overwinteren in Europa en dus besloot Schmidt om Mario Götze buiten de selectie te laten. Spelers als Jordan Teze, Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo begonnen op de bank. “Het grote aantal wedstrijden is pittig voor ons. We zitten op fysiek gebied nog niet op de top van ons kunnen.”

“Vijf wedstrijden in twaalf dagen, het is een vermoeiende periode voor de spelers. Het was dan ook een perfecte avond om bij een aantal spelers wat energie te kunnen besparen.” PSV hervat de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De nummer drie van de ranglijst heeft drie punten minder dan koploper Ajax.