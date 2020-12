Valentijn Driessen voorziet: ‘Het huwelijk kan in de winter zomaar klappen’

Ruim een maand geleden verloor Feyenoord in De Kuip al met 1-4 van Wolfsberger AC en ook het weerzien met de Oostenrijkers ging donderdagavond verloren: 1-0. Het betekende de eliminatie van de ploeg van Dick Advocaat in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord keert zodoende met een illusie armer terug naar Rotterdam, waar men sowieso al bezig is aan een moeizame periode én Advocaat al heeft aangekondigd aan zijn laatste maanden bezig te zijn. Valentijn Driessen sluit een voortijdige breuk echter niet uit.

“Bij Feyenoord liggen technisch directeur Frank Arnesen en hoofdtrainer Dick Advocaat nog in één bed. Maar voor hoe lang nog na de kansloze nederlaag bij Wolfsberger AC?”, vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich openlijk in zijn column af. “Tussen de regels door lees je een snelgroeiende verwijdering.”

“Advocaat verwijt Arnesen de door hem gewenste versterkingen niet binnen te halen en zegt dat Ajax de enige topclub in Nederland is. Zelfs als Advocaat gelijk heeft, is het vanuit Rotterdams oogpunt een onhandige uitspraak. En terwijl Advocaat aan zijn lot wordt overgelaten, omarmt Arnesen het Feyenoord-elftal onder 21 jaar bijna demonstratief steviger dan het eerste elftal”, oordeelt Driessen. “Financieel en door een compleet nieuwe staf met buitenstaanders te formeren.”

“Vinden Advocaat en Arnesen elkaar niet snel, dan verbetert de relatie niet ondanks de verschillende belangen op korte en lange termijn. En dan kan het huwelijk in de winter zomaar klappen.” Advocaat liet na afloop ook al dergelijke geluiden horen. “Het zal de komende weken blijken of we dit om kunnen draaien, maar ik heb er nog wel vertrouwen in. Als ik dat vertrouwen niet meer heb, stop ik ermee. Maar dat is nu niet zo”, benadrukte Advocaat in gesprek met FOX Sports.

Veel zal gaan afhangen van de fitheid bij in de selectie terugkerende spelers. Advocaat zegt te rekenen op vijf spelers in januari, die hij nu al geruime tijd moet missen. “Vooral het feit dat Advocaat zich al bezighoudt met de periode na de winterstop geeft in De Kuip iedereen de hoop dat hij in het laatste half jaar van zijn carrière als clubcoach nog even flink de schouders eronder wil zetten”, valt in het wedstrijdverslag van De Telegraaf te lezen. “Niemand wil eraan denken dat de Hagenaar in de korte winterstop zegt dat hij het voor gezien houdt. Dan zou het pas echt een rommeltje worden en dat zou ook een onwaardig einde van Advocaats loopbaan als coach betekenen.”