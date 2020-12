Dick Advocaat sluit niets uit: ‘Als ik dat niet meer heb, stop ik ermee’

Feyenoord werd donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat had het laatste groepsduel met Wolfsberger AC moeten winnen, maar ging in Oostenrijk met 1-0 onderuit. “We speelden niet tegen een geweldige ploeg, maar wel tegen een team dat keihard werkte en voor iedere bal vocht. Mijn elftal kan dat niet", zei een teleurgestelde Advocaat na het laatste fluitsignaal in gesprek met FOX Sports.

“Wij verloren niet van het spel van Wolfsberger, maar op basis van strijd. Het had niet zo hoeven lopen”, baalde Advocaat. “We wilden allemaal graag een ronde verder en dat is niet gelukt. We moeten onszelf afvragen hoe dat kan. We dicteerden, maar creëerden te weinig kansen. En dat was niet de eerste keer.” Met vijf punten uit zes duels eindigde Feyenoord als derde in Groep K. Alleen de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou (3-1) werd gewonnen. Dinamo Zagreb en Wolfsberger mogen na de winter verder in Europa.

Feyenoord is de laatste weken bezig aan een moeizame periode. In de Eredivisie kwam de ploeg van Advocaat de laatste weken niet langs Heracles Almelo (0-0) en FC Utrecht (1-1) en in Europa werd ook niet gewonnen van CSKA Moskou (0-0) en Dinamo Zagreb (0-2). De achterstand op koploper Ajax bedraagt hoe dan ook slechts vier punten. “Het zal de komende weken blijken of we dit om kunnen draaien, maar ik heb er nog wel vertrouwen in. Als ik dat vertrouwen niet meer heb, stop ik ermee.”

“Maar dat is nu niet zo”, benadrukte Advocaat, die na dit seizoen hoe dan ook vertrekt bij Feyenoord. “De spelers waren kwaad op elkaar in de kleedkamer en dat is goed. Ze moeten begrijpen dat het beter moet. Kwalitatief zijn we nog niet op het niveau dat we elke wedstrijd kunnen winnen, al zijn er niet veel ploegen die dat kunnen.” Feyenoord hervat de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

“Zondag moeten we er weer staan in de Eredivisie, zoals we er het hele seizoen al staan. De ene wedstrijd gaat het beter dan de andere, maar ondanks alles staan we nog steeds op de derde plaats en hebben we tot de laatste dag meegedaan om overwintering in Europa. We hadden ons moeten plaatsen, dat is niet goed, maar laten we niet alles naar beneden halen”, sloot Advocaat af.