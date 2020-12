Perez komt met ongelofelijke statistiek na Feyenoord: ‘Daar verlies je van’

Feyenoord ligt na de deceptie tegen Wolfsberger AC (1-0) uit de Europa League. Het oordeel over de Rotterdammers van Kenneth Perez en Ronald de Boer is na afloop in de studio van FOX Sports niet mals. "Je valt van de ene verbazing in de andere", zegt Perez. "Je hebt gewoon verloren van een tegenstander die één op de twee ballen teruggeeft." Om precies te zijn had Wolfsberger een passnauwkeurigheid van 59,3 procent.

Perez is teleurgesteld dat Feyenoord nauwelijks iets wist te creëren. "Wolfsberger gaf hem in het algemeen gewoon weer terug", herhaalt de Deen. "Het is altijd moeilijker om het spel te maken. Feyenoord heeft het goed gedaan in de wedstrijd tegen CSKA Moskou uit (0-0), met tien man, tegenhouden. Dan hebben ze wel de discipline en de kracht om dat te belopen. Maar hier moet je op een heel moeilijk bespeelbaar veld tegen een stugge tegenstander iets proberen te creëren. Alleen ze hadden het venijn en het tempo niet om iets verrassends te doen."

Goede poging van Nicolai Jörgensen. ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 10 december 2020

Ook De Boer maakt gehakt van de prestatie van Feyenoord. "Ik heb er bijna geen woorden voor", aldus de analist. "Dit was zó schandalig slecht. Laten we vooropstellen dat het veld echt dramatisch was, maar als je niet één keer een bal in de zestien op doel kunt schieten, dan ligt het ook aan jezelf." Perez raadt trainer Dick Advocaat aan om zondag in het Eredivisie-duel bij VVV-Venlo wijzigingen te maken in de opstelling.

"Ik denk dat je voor frisheid moet kiezen", zegt Perez. "Dan is het misschien een mindere speler, maar als iemand frisser is zou ik daar voor kiezen. João Carlos Teixeira heeft bijvoorbeeld niet al te veel gespeeld, hij zou op het middenveld kunnen komen. Zelfs in de spits... want Nicolai Jörgensen, dat is echt... pfoe... Als Naoufal Bannis fris is, hem erin. Iemand die fris is."

Ook aanvoerder Steven Berghuis wist zich niet aan de malaise te onttrekken, zag De Boer. "Berghuis, zeg maar 'dé man', die moet ook gedacht hebben: wat voor schoenen heb ik vandaag aan?" Perez komt met een milder oordeel over Berghuis. "Hij heeft ook spelers nodig die voor hem lopen, hij moet de pass geven. In de hele kleine ruimte is hij natuurlijk niet de meest creatieve, maar hij heeft een geweldige traptechniek. Hij kan hem neerleggen waar hij wil, maar dan moeten er wel mensen lopen."