Jansen: ‘Het zou kunnen duiden op een zeer ongedisciplineerde groep’

Pascal Jansen denkt dat het ontslag van Arne Slot een negatieve uitwerking heeft gehad op de spelersgroep van AZ. Onder leiding van de interim-trainer verloor AZ zondag met 1-2 van FC Groningen en donderdag met 2-1 van NK Rijeka. De zwakke vorm is volgens Jansen niet volledig los te zien van de onrust die het vertrek van Slot teweegbracht.

"Het is denk ik moeilijk te ontkennen dat het niks met je heeft gedaan", beaamt Jansen voor de camera van NH Nieuws. "Waar de club uiteindelijk voor heeft gekozen, is ingrijpend geweest." Hij benadrukt echter dat hij en de spelers geen invloed kunnen uitoefenen op die gebeurtenissen. "We moeten daarmee dealen. Je moet dan antwoord geven op het veld als team en als trainer. Dat hebben we nu twee wedstrijden nagelaten."

AZ incasseerde zondag tegen Groningen al twee rode kaarten en moest donderdag in Kroatië negen minuten voor tijd, bij een 1-1 tussenstand, verder met tien man. Jesper Karlsson ging met een hoog geheven been een duel met Daniel Stefulj aan. Het been van de buitenspeler was niet gestrekt, maar hij leek Stefulj wel licht te raken, nadat die zijn hoofd omlaag hield om bij de bal te komen. Jansen is allerminst blij met de rode kaart van de linksbuiten.

"Wij moeten echt zorgen dat we uit dit soort situaties blijven, dat heb ik binnen ook aangegeven. Dit gebeurt niet alleen deze wedstrijd. Dit is al de zesde rode kaart die wij oplopen. Dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Dat zou kunnen duiden op een zeer ongedisciplineerde groep", is Jansen eerlijk. "Uiteindelijk komen we in de eindfase met zijn tienen te staan. Daar hadden we eigenlijk elf man knetterhard nodig om die partij binnen te halen."