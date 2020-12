Tottenham Hotspur en AC Milan verzekeren zich van groepswinst

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond als groepshoofd geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. In eigen huis was de ploeg van José Mourinho met 2-0 te sterk voor Royal Antwerp, dat door de nederlaag genoegen moet nemen met de tweede plek in Groep J. AC Milan heeft zich ten koste van Lille OSC verzekerd van groepswinst in Groep H. Zelf won Milan met 0-1 op bezoek bij Sparta Praag; concurrent Lille verzuimde in Glasgow te winnen van hekkensluiter Celtic (3-2) en eindigt als tweede achter de Milanezen.

Tottenham Hotspur - Royal Antwerp 2-0

Na 35 minuten spelen was het Tottenham dat de eerste serieuze kans van de wedstrijd creëerde. Vanaf de rand van het strafschopgebied waagde Giovani Lo Celso met buitenkant links een goede poging, maar doelman Alireza Beyranvand bracht redding op de inzet. Op slag van rust voorkwam Beyranvand opnieuw een Londense treffer: Carlos Vinicius soleerde door de verdediging van Antwerp en zag zijn schot vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de handen van keeper Alireza Beiranvand belanden.

Ruim tien minuten na rust slaagde Tottenham er alsnog in de score te openen. Gareth Bale zag zijn snoeiharde vrije trap van grote afstand ternauwernood gekeerd worden door de keeper, waarna Vinicius op de juiste plek stond om de rebound binnen te tikken: 1-0. Twintig minuten voor het eindsignaal wist Lo Celso zijn ploeg naar een veilige marge te schieten. De middenvelder ontving de bal aan de rechterkant van het zestienmetergebied van de zojuist ingevallen Harry Kane en schoot kruislings binnen: 2-0.

Sparta Praag - AC Milan 0-1

Het was AC Milan dat halverwege de eerste helft de eerste grote mogelijkheid direct verzilverde. Jens Hauge ontving aan de linkerkant van het veld de bal, omspeelde vervolgens een verdediger en vond met zijn schuiver de verre hoek: 0-1. Enkele minuten voor het rustsignaal waren de Italianen opnieuw gevaarlijk via Samuel Castillejo, maar de middenvelder zag zijn schot na een fraaie solo uit de rechterbenedenhoek getikt worden door de doelman.

Tien minuten na rust kreeg Sparta Praag een grote kans op de gelijkmaker, maar doelman Ciprian Tatarusanu stond op de juiste plek om de inzet van Ladislav Krejci te keren. Een kwartier voor tijd zag AC Milan de kans op een overwinning toenemen toen Dominik Plechaty de rode kaart gepresenteerd kreeg. In een poging de angel uit een Milan-aanval te halen kwam de middenvelder veel te hard in, waarna hij het veld direct moest verlaten. In de slotminuut kwamen de Tsjechen nog dicht bij een treffer, maar opnieuw was het Tatarusanu die zijn ploeg met de vingertoppen voor puntverlies behoedde.