Rampweek dwingt Nederland tot omkijken op coëfficiëntenranglijst

Nederland moet na de rampspeelronde van deze week vrezen voor zijn achtste positie op de coëfficiëntenranglijst. Na het optrekken van de kruitdampen heeft Nederland met Ajax en PSV nog slechts twee deelnemers over. Vooral Oostenrijk kwam dankzij een betere score dichter bij en heeft net als België ook twee clubs over om na de winterstop de jacht op Nederland te vervolgen.

De enige Nederlandse club die niet verloor was PSV: de Eindhovenaren brachten met een overwinning tegen Omonia Nicosia voor het landstotaal 0,4 punt binnen. Ajax, Feyenoord en AZ konden daar niets aan toevoegen. Nederland heeft geluk dat ook België in totaal slechts 0,4 punt verzamelde (door gelijke spelen van Club Brugge en Standard Luik), waardoor de achtste positie behouden blijft door Nederland.

De coëfficiëntenranglijst per 10 december 2020

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 7. Rusland 38,382 (+0,167) 1/6 8. Nederland 36,800 (+0,4) 2/5 9. België 36,300 (+0,4) 2/5 10. Oostenrijk 35,825 (+1,0) 2/5 11. Schotland 32,125 (+1,0) 1/4 12. Oekraïne 31,700 (+0,6) 2/5 13. Turkije 30,100 (+0) 0/5

Het duel tussen Wolfsberger AC en Feyenoord kan weleens cruciaal worden. De Oostenrijkse ploeg won van de Rotterdammers, bracht 0,4 punt binnen en mag bovendien na de winterstop verder om de score te vergroten. Oostenrijk houdt met Red Bull Salzburg, dat derde werd in zijn groep in de Champions League, ook nog een outsider voor Europa League-winst over. In totaal wist het Alpenland 1,0 punt bij elkaar te spelen, waardoor de achterstand op Nederland nog minder dan één punt is.

Opvallend is verder dat nummer zeven Rusland zich niet aan de malaise weet te onttrekken. De Russen hebben met FK Krasnodar in de Europa League nog slechts één Europese deelnemer over en voetbalden deze speelronde slechts 0,167 punt bij elkaar. Met eventuele goede prestaties van Ajax en PSV in het nieuwe jaar kan Nederland zelfs nog een bedreiging worden voor Rusland, terwijl Nederland tegelijkertijd achterom moet kijken vanwege de Belgische en Oostenrijkse dreiging.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Rusland +0,167 Lokomotiv Moskou +0 | Zenit +0 | Krasnodar +0,167 | CSKA Moskou +0 Nederland +0,4 Ajax +0 | PSV +0,4 | AZ +0 | Feyenoord +0 België +0,4 Club Brugge +0,2 | Standard Luik +0,2 | AA Gent +0 | Antwerp +0 Oostenrijk +1,0 RB Salzburg +0 | Rapid Wien +0,2 | LASK +0,2 | Wolfsberger +0,4 Schotland +1,0 Rangers +0,5 | Celtic +0,5 Oekraïne +0,6 Shakhtar Donetsk +0,2 | Dynamo Kiev +0,4 | Zorya Luhansk +0,0 Turkije +0 Istanbul Basaksehir +0 | Sivasspor +0

Dikgedrukte clubs overwinteren in Europees verband.

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS* 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

* COL staat voor Conference League, het 'derde toernooi' dat in 2021/22 begint.