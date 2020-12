Schrikbarend zwak Feyenoord is klaar in Europa League

Het Europese avontuur van Feyenoord zit erop. De Rotterdammers hadden donderdagavond drie punten nodig op bezoek bij Wolfsberger AC, maar maakten geen enkel moment aanspraak op een overwinning. Feyenoord leverde een onthutsend slecht optreden af en verloor met 1-0. Daardoor eindigt de club als derde in Groep K; Wolfsberger gaat samen met groepswinnaar Dinamo Zageb door naar de zestiende finales.

Halverwege de eerste helft liet Jens Toornstra een grote kans liggen om Feyenoord op voorsprong te schieten. De middenvelder nam de bal handig mee het strafschopgebied in na een scherpe pass van Bryan Linssen, maar zijn inzet werd door de vingertoppen van keeper Alexander Kofler uit het doel gehouden. Na een halfuur was het raak aan de andere kant. Michael Liendl wipte de bal over de defensie van Feyenoord het strafschopgebied in. Matthaus Taferner kon de bal aannemen en troefde de slap ingrijpende Orkun Kökcü af. De middenvelder van Wolfsberger vond vervolgens Dejan Joveljic, die voor het doel kon binnenkoppen.

Goede poging van Nicolai Jörgensen. ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 10 december 2020

Feyenoord hanteerde op het gladde knollenveld in Oostenrijk een schrikbarend laag tempo. De ploeg van Dick Advocaat speelde flets, inspiratieloos, slaagde er niet in om het spel te versnellen en kreeg, afgezien van de kans van Toornstra, geen serieuze mogelijkheden in de eerste helft. Omdat ook sterspeler Steven Berghuis een onthutsend zwak optreden afleverde, had Wolfsberger weinig te duchten van de kwakkelende Eredivisionist. Er was al met al weinig aanleiding om een comeback in de tweede helft te verwachten en daar kwam na de pauze geen verandering in. Feyenoord bleef tam en toonde geen vechtlust. Wolfsberger speelde niet veel beter, maar kon achteroverleunen in de wetenschap dat plaatsing voor de volgende ronde nabij was.

Advocaat bracht João Teixeira en Luis Sinisterra achttien minuten voor tijd binnen de lijnen in de hoop een ommekeer te bewerkstelligen; laatstgenoemde maakte zijn rentree na 298 dagen van blessureleed. Maar er veranderde weinig. Nicolai Jörgensen verloor ogenschijnlijk al zijn belangrijke kopduels en oogde troosteloos, Mark Diemers voegde niets toe aan het aanvalsspel en Kökcu grossierde samen met Berghuis in balverlies. De passing was bij vlagen abominabel slecht aan de kant van Feyenoord. Het dieptepunt volgde twee minuten voor tijd, toen Jörgensen van dichtbij wilde afdrukken maar zijn schot op onverklaarbare wijze uitmondde in een inworp voor de tegenstander. Eigenlijk onttrok niemand bij de club zich aan de malaise. Sinisterra zorgde nog voor enig gevaar en kwam vier minuten voor tijd tot een hard schot dat werd gekeerd door Kofler, maar daar bleef het bij.