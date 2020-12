Ajax en PSV kennen mogelijke tegenstanders bij loting Europa League

Ajax en PSV kennen al hun mogelijke tegenstanders in de zestiende finales van de Europa League. Beide clubs hebben een geplaatste status en zullen gekoppeld worden aan een nummer twee uit een Europa League-groep of aan een van de vier 'slechtste' afvallers uit de Champions League. Na de uitschakeling van AZ en Feyenoord zijn Ajax en PSV de enige overgebleven Nederlandse clubs in Europa.

Ajax behoort tot de vier beste afvallers uit de Champions League en heeft daardoor een geplaatste status. Hetzelfde geldt voor Manchester United, Club Brugge en Shakhtar Donetsk. PSV stelde donderdagavond groepswinst veilig, doordat de club zelf won van Omonia Nicosia (4-0) en Granada punten morste bij PAOK Saloniki (0-0). De nummers twee van de groepen hebben een ongeplaatste status, evenals de vier afvallers uit de Champions League met het laagste puntenaantal: FK Krasnodar, Red Bull Salzburg, Dynamo Kiev en Olympiacos.

Het is voor PSV niet mogelijk om Granada te treffen, daar beide clubs in de groepsfase al tegenover elkaar stonden. Er zal komende maandag om 13.00 uur op het hoofdkwartier van de UEFA in het Zwitserse Nyon geloot gaan worden voor de laatste 32 van de Europa League, die dus gevormd wordt uit 24 clubs uit de groepsfase van het toernooi en 8 afvallers vanuit de Champions League. De heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League worden afgewerkt op 18 februari 2021, waarna een week later op 25 februari de returns volgen.

De potindeling van de Europa League-loting