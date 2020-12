Perez: ‘Dit zijn mannen die vroeger op het schoolplein nooit werden gekozen’

Na het debacle in de Europa League is Kenneth Perez niet alleen vernietigend voor AZ, maar ook voor Sergey Karasev. De arbiter kende tijdens de wedstrijd tegen NK Rijeka (2-1 nederlaag) een rode kaart toe aan Jesper Karlsson bij een 1-1 stand. Met tien man beperkte AZ zich tot tegenhouden en in de blessuretijd trok Rijeka de wedstrijd naar zich toe. Doordat Real Sociedad tegelijkertijd een punt pakte bij Napoli (1-1), zou een gelijkspel ook niet voldoende zijn geweest voor AZ.

Karlsson ging negen minuten voor tijd met een hoog geheven been een duel met Daniel Stefulj aan. Het been van de buitenspeler was niet gestrekt, maar hij leek Stefulj wel licht te raken, nadat die zijn hoofd omlaag hield om bij de bal te komen. "Een schandalige rode kaart. Ik weet niet of je de scheidsrechters vandaag hebt gezien in de Europa League, maar het was schandalig", foetert Perez bij FOX Sports. "Dit zijn honderd procent mannen die vroeger op het schoolplein nooit gekozen werden om mee te doen. Ze mochten doelpaal zijn of scheidsrechter, maar niet meedoen. En nu moeten zij dus voetbalacties beoordelen? Maar dat neemt niet weg dat AZ vandaag ver beneden peil was."

"Het is niet eens zo hoog", zegt Ronald de Boer over het been van Karlsson. "Hij houdt zich keurig. Het is pijnlijk, maar als je dan een kaart geeft, dan is het geel. Rood is totaal onzin." Perez vindt dat AZ echter voldoende te verwijten valt. "Vooropgesteld: in een poule met Napoli, Real Sociedad en Rijeka kun je derde worden. Ze willen heel graag als een topclub benaderd worden. Nou, het is een totale schande wat er vanavond gepresteerd is tegen de nummer vier van Kroatië. Dit op de mat leggen, vooral in de tweede helft waarin je eigenlijk de onderliggende partij bent... Ik heb dingen gezien qua snelheid in het spel, technische dingen, die vér onder de maat waren. Eigenlijk is het een schandalige avond voor AZ."

Ook De Boer spreekt van een 'schandalig' vertoon van de ploeg van interim-trainer Pascal Jansen. " Ik denk dat het bestuur van AZ zich nu ook achter de oren zal krabben. Was dit nou wel de juiste oplossing?", doelt hij op het ontslag van Arne Slot en de aanstelling van Jansen nadat duidelijk werd dat de hoofdtrainer in gesprek was met Feyenoord. "Ik denk dat je het niet los kunt zien van elkaar." Na de rode kaart maakte AZ geen enkele aanspraak op een goal, merkte De Boer. "Ze zetten met tien man geen druk meer en lopen alleen achteruit. Je kan er wel één of twee naar voren schuiven, maar ze lopen alleen maar achteruit. Dan hoeft er maar één bal goed te vallen. Wat we hebben gezien in de tweede helft, was dramatisch."

"Ze verdienen het natuurlijk ook helemaal niet", stelt Perez. "Napoli en Real Sociedad zijn betere ploegen dan AZ. Maar als je het in eigen hand hebt, moet je deze wedstrijd gewoon winnen. Maar op deze manier eruit... Even serieus man." De Boer noemt het optreden van Calvin Stengs 'dramatisch' en 'heel heel slecht' en daar is Perez het mee eens. "Ongelooflijk. Het tempo waarmee hij speelt...", verzucht de Deen. De Boer heeft ook Myron Boadu 'te weinig' gezien. "De enige die in mijn ogen goed speelde, was Owen Wijndal. Ook Teun Koopmeiners heeft zich te weinig laten gelden in deze wedstrijd."