Leverkusen pakt groepswinst; Arsenal wint ook zesde duel met overmacht

Bayer Leverkusen heeft zich donderdagavond verzekerd van groepswinst in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz was in een directe confrontatie om de eerste plek in Groep C met 4-0 te sterk voor Slavia Praag, waardoor de Tsjechen zich als nummer twee plaatsen voor de knock-outfase. Arsenal was al zeker van groepswinst en is erin geslaagd ook het zesde duel in Groep B te winnen. Het B-elftal van Mikel Arteta kende op bezoek bij Dundalk FC weinig problemen: 2-4. Het Noorse Molde FK eindigt op de tweede plek achter Arsenal en overwintert ook in Europa.

Bayer Leverkusen - Slavia Praag 4-0

Al na acht minuten spelen wist Leverkusen de score te openen. Karim Bellarabi sneed vanaf de rechterkant het strafschopgebied in en bezorgde een strakke voorzet bij Leon Bailey, die van dichtbij hard binnenschoot: 1-0. Tien minuten voor het rustsignaal verdubbelde de thuisploeg de marge en opnieuw was het Bailey die doeltrof. De Jamaicaan kreeg de bal uit een rebound via de paal voor zijn voeten en benutte van dichtbij een niet te missen kans: 2-0.

Een kwartier na rust wisten de Duitsers zich praktisch te verzekeren van groepswinst. Daley Sinkgraven gaf een prachtige pass in de loop mee aan Moussa Diaby, die vanaf de linkerkant van de zestien door de benen van de keeper de 3-0 binnenschoof. In het restant van de tweede helft ging de thuisploeg nog op zoek naar een vierde treffer en die werd gevonden in blessuretijd via Bellarabi: 4-0.

Dundalk FC- Arsenal 2-4

Arsenal zocht vanaf het eerste fluitsignaal vol de aanval en dat leverde in de twaalfde minuut al de openingstreffer op. Edward Nketiah verraste Dundalk-verdediger Andrew Boyle in de opbouw en nam de bal mee, waarna hij met een subtiele stiftbal de doelman passeerde: 0-1. Kort na het openingsdoelpunt verdubbelden de Londenaren hun marge. Mohamed Elneny werd op circa dertig meter van het vijandige doel aangespeeld, waarna hij zonder na te denken de bal met een verwoestend schot in de kruising werkte: 0-2. Vervolgens was het Dundalk dat een duit in het zakje deed en de aansluitingstreffer halverwege de eerste helft binnenschoot. Jordan Flores ontving de bal in de loop en wist met een strak schot vanaf de rechterkant van de zestien de 2-1 te maken.

Twintig minuten voor tijd vergrootte Arsenal de marge opnieuw naar twee. Joseph Willock kreeg de bal binnen de zestien teruggelegd van Folarin Balogun en profiteerde met zijn inzet door het midden maximaal van het slippertje van doelman Gary Rogers: 1-3. Vrij snel daarna was Balogun zelf het eindstation van een succesvolle aanval: vanaf de linkerkant van het strafschopgebied schoot hij overtuigend de 1-4 binnen. Het was voor de negentienjarige aanvaller zijn eerste officiële doelpunt voor Arsenal. In de slotfase deed Dundalk via Sean Hoare nog wat terug. De centrale verdediger verlengde een vrije trap vanaf de rechterflank met het hoofd en was trefzeker: 2-4.