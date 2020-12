Tweede keus schiet PSV naar gunstige uitgangspositie in Europa League

PSV heeft donderdagavond zijn laatste groepswedstrijd van de Europa League winnend afgesloten. Het elftal van trainer Roger Schmidt, die voor een groot deel zijn tweede keus opstelde, zegevierde dankzij een intikker van Donyell Malen, een penalty van Dumfries en twee goals van Joël Piroe moeiteloos tegen Omonia Nicosia: 4-0. PSV overwintert als groepswinnaar, omdat Granada niet wist te winnen van PAOK (0-0). Daardoor hebben de Eindhovenaren een geplaatste status bij de loting voor de volgende ronde.

Omdat PSV al verzekerd was van plaatsing voor de volgende ronde, gaf Schmidt rust aan zes spelers die tegen sc Heerenveen (2-2) nog waren gestart. Ook het B-elftal bleek de bovenliggende partij tegen Omonia, dat zich verdedigend opstelde in Eindhoven. Na een kwartier spelen kreeg PSV een domper te verwerken, toen Richard Ledezma een ogenschijnlijk zware knieblessure opliep en per brancard van het veld moest.

Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft, maar PSV toonde zich effectief. In de 36ste minuut stuurde Mohamed Ihattaren de opgekomen linksback Philipp Max weg. De Duitser zette vanaf de achterlijn laag voor, waarna Malen attent bij de eerste paal binnen tikte. In het restant van de eerste helft raakte Denzel Dumfries vanaf de rechterkant van het strafschopgebied nog de paal, terwijl een laag schot vanaf de rand van de zestien van Malen naast werd getikt door doelman Fabiano.

Ook in de tweede helft was PSV verreweg de bovenliggende partij en zochten de Eindhovenaren geduldig naar openingen. Een kwartier na rust werd Dumfries in de zestien onderuit gelopen door Jan Lecjaks, waarna de aanvoerder van PSV de penalty zelf binnenschoot: 2-0. Ook Omonia kreeg even later een penalty, toen Nick Viergever de bal na een hoge voorzet ongelukkig op de arm kreeg. Jordi Gómez schoot de strafschop vervolgens laag naast het doel.

In de blessuretijd werd het 3-0 voor PSV. Joël Piroe leek vanaf de achterlijn voor te gaan zetten, maar verraste Fabiano met een raak schot in de korte hoek. De spits van PSV maakte daarna nóg een doelpunt. Piroe kapte met een sleepbeweging fraai zijn directe tegenstander uit en koos in alle rust de vrije hoek uit.