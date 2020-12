Ook vrouwen van Ajax aan de rand van uitschakeling in Champions League

In navolging van het vrouwenelftal van PSV balanceren ook de vrouwen van Ajax op de rand van uitschakeling in de Champions League. Nadat Barcelona woensdag met 1-4 te sterk was voor PSV, werd Ajax met 1-3 geklopt door Bayern München. De returnwedstrijden in de zestiende finales vinden volgende week plaats.

Het Bayern van trainer Jens Scheuer gold als de grote favoriet. De club reikte vorig seizoen tot de kwartfinale van de Champions League, waarin de uiteindelijke winnaar Olympique Lyon te sterk was, en stond in 2018/19 in de halve finale. Het verschil tussen de clubs op de UEFA-coëfficiëntenranking is aanzienlijk (6de om 23ste), maar toch hield Ajax in de eerste helft verdienstelijk stand. Bayern had wel het merendeel van het balbezit en kansen; na twintig minuten bracht keeper Lize Kop een belangrijke redding op een inzet van Marina Hegering.

De tweede helft begon met gevaarlijke momenten aan weerszijden. Kop bracht redding op een afstandsschot en een inzet van Hegering ging maar net naast; aan de overzijde haalde Hegering de bal ternauwernood weg voor de doellijn nadat een corner van Victoria Pelova in één keer binnen dreigde te vliegen. Uiteindelijk greep Bayern de leiding toen Kay-lee de Sanders de bal ongelukkig in het eigen doel liep. Halverwege de tweede helft volgde de 0-2 uit een schot van Sydney Lohmann.

Tien minuten voor tijd kwam Ajax terug in de wedstrijd. Aan de rand van het strafschopgebied belandde de bal bij Jonna van de Velde na een kopbal van Chasity Grant en de linksback schoot hoog raak in de bovenhoek. Toch voerde Bayern de marge op naar twee doelpunten verschil: Hegering stond volledig vrij en bepaalde vier minuten voor tijd de eindstand op 1-3. Lineth Beerensteyn, international van Oranje, stond in de spits bij Bayern.